Quick Breakfast Idea: उरलेला भात फेकू नका! १० मिनिटांत तयार करा कुरकुरीत, टेस्टी राईस Cutlets; मुलंही करतील हट्टाने फस्त

Leftover Rice Cutlets for Morning Breakfast: सकाळचा नाश्ता रोजचाच असला तरी तोच तोच पदार्थ खाऊन अनेकांना कंटाळा येतो. अशावेळी घरात उरलेला भात असेल, तर त्यापासून काहीतरी झटपट, पौष्टिक आणि चविष्ट बनवता येऊ शकतं. बाहेरून खमंग कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले राईस कटलेट्स हा नाश्त्यासाठी एक भन्नाट पर्याय ठरू शकतो. विशेष म्हणजे ही रेसिपी इतकी टेस्टी लागते की लहान मुलंसुद्धा आवडीने फस्त करतील. कमी वेळात तयार होणारा हा हटके नाश्ता एकदा नक्की ट्राय करा..साहित्यरात्रीचा शिल्लक भात – २ वाट्याउकडलेले बटाटे – २ मध्यम आकाराचेबारीक चिरलेल्या भाज्या – अर्धी वाटी (गाजर, ढोबळी मिरची, उकडलेले मटार)हिरवी मिरची आणि आलं – बारीक चिरलेले किंवा पेस्टलाल तिखट – अर्धा चमचागरम मसाला – अर्धा चमचाचाट मसाला – १ चमचाचवीनुसार मीठबेसन किंवा कॉर्नफ्लोअर – २ ते ३ चमचेब्रेडक्रम्ब्स – कटलेट्स कुरकुरीत करण्यासाठीतळण्यासाठी तेल.कृतीसर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात शिजलेला भात घ्या. हाताने तो हलका मॅश करून घ्या, त्यामुळे तो थोडा चिकट होईल. आता त्यात उकडलेले बटाटे किसून घाला. बटाट्यामुळे कटलेट्सला चांगले बाइंडिंग मिळते.यानंतर त्यात बारीक चिरलेल्या भाज्या, आलं-मिरचीची पेस्ट, लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ घालून मिश्रण एकजीव करा. शेवटी बेसन किंवा कॉर्नफ्लोअर घालून मिश्रण व्यवस्थित मळून घ्या..आता हाताला थोडंसं तेल लावा, जेणेकरून मिश्रण चिकटणार नाही. मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे घेऊन त्यांना गोल किंवा अंडाकृती कटलेट्सचा आकार द्या.तयार कटलेट्स ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवून घ्या. यामुळे कटलेट्स बाहेरून अधिक कुरकुरीत होतात आणि तळताना कमी तेल शोषतात.कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाल्यावर कटलेट्स सावकाश सोडा. मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.तयार गरमागरम राईस कटलेट्स टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.