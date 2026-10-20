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Amrakhand Recipe: दसऱ्याला घरीच बनवा बाजारासारखं घट्ट आणि मलाईदार आम्रखंड; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

दसऱ्याला घरीच बनवा बाजारासारखं घट्ट, गोड आणि मलाईदार आम्रखंड! जाणून घ्या चक्का, आंब्याचा गर आणि वेलची वापरून आम्रखंड बनवण्याची सोपी रेसिपी आणि महत्त्वाच्या टिप्स.
Amrakhand Recipe

Amrakhand Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आंब्याचा गोडवा आणि श्रीखंडाचा मऊ, मलाईदार पोत यांचा सुंदर मिलाफ म्हणजे आम्रखंड! महाराष्ट्रात लोकप्रिय असलेला हा पदार्थ आंब्याच्या रसाळ गरापासून आणि चक्का दह्यापासून तयार केला जातो. उन्हाळ्यात आंब्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि सणावाराच्या जेवणात गोड पदार्थ म्हणून आम्रखंड हा उत्तम पर्याय आहे. चला, घरीच सोप्या पद्धतीने आम्रखंड कसे बनवायचे ते जाणून घेऊया.

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