Amrakhand Recipe: दसऱ्याला घरीच बनवा बाजारासारखं घट्ट आणि मलाईदार आम्रखंड; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

आंब्याचा गोडवा आणि श्रीखंडाचा मऊ, मलाईदार पोत यांचा सुंदर मिलाफ म्हणजे आम्रखंड! महाराष्ट्रात लोकप्रिय असलेला हा पदार्थ आंब्याच्या रसाळ गरापासून आणि चक्का दह्यापासून तयार केला जातो. उन्हाळ्यात आंब्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि सणावाराच्या जेवणात गोड पदार्थ म्हणून आम्रखंड हा उत्तम पर्याय आहे. चला, घरीच सोप्या पद्धतीने आम्रखंड कसे बनवायचे ते जाणून घेऊया..साहित्य२ कप चक्का (घट्ट दह्यापासून तयार केलेला)१ कप पिकलेल्या आंब्याचा गरअर्धा ते पाऊण कप पिठीसाखर (चवीनुसार)अर्धा टीस्पून वेलची पूड८ ते १० केशराच्या काड्या (ऐच्छिक)१ ते २ टेबलस्पून कोमट दूधसजावटीसाठी बदाम-पिस्त्याचे काप.कृती१. चक्का तयार करास्वच्छ मलमलच्या कापडात घट्ट दही बांधून त्यातील अतिरिक्त पाणी निथळू द्या. दही पुरेसे घट्ट झाल्यावर त्याचा चक्का तयार होईल. वेळ वाचवण्यासाठी तयार चक्काही वापरू शकता.२. आंब्याचा गर तयार करापिकलेल्या आंब्याची साल आणि कोय काढून घ्या. आंब्याचा गर मिक्सरमध्ये फिरवून गुळगुळीत करा. आंब्याच्या गरात तंतू असल्यास तो गाळून घ्या..३. सर्व साहित्य एकत्र कराएका मोठ्या भांड्यात चक्का आणि पिठीसाखर घालून छान फेटून घ्या. त्यात आंब्याचा गर आणि वेलची पूड घाला. केशर वापरणार असल्यास ते कोमट दुधात भिजवून मिश्रणात मिसळा.४. आम्रखंड थंड करामिश्रण एकसंध आणि मलाईदार होईपर्यंत नीट मिसळा. तयार आम्रखंड किमान १ ते २ तास फ्रिजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा. सर्व्ह करण्यापूर्वी त्यावर बदाम-पिस्त्याचे काप आणि केशर घालून सजवा..आम्रखंड बनवताना लक्षात ठेवाआम्रखंडासाठी पूर्ण पिकलेले, गोड आणि कमी तंतू असलेले आंबे निवडा.चक्का घट्ट असल्यास आम्रखंडाला छान मलाईदार पोत येतो.आंबा आणि दह्याच्या आंबटपणानुसार साखरेचे प्रमाण कमी-जास्त करा.आम्रखंड नेहमी फ्रिजमध्ये ठेवा आणि थंडगार सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.