Cheese Butter Toast Recipe: सोमवारच्या धावपळीत झटपट बनवा बटर चीज टोस्ट; अवघ्या १० मिनिटांत तयार होईल कुरकुरीत आणि चविष्ट नाश्ता!

Monday Morning Breakfast Ideas: सोमवारची सकाळ म्हणजे कामाची घाई, आवराआवर आणि ऑफिसला जाण्याची लगबग! अशा वेळी नाश्ता बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. पण नाश्ता टाळण्यापेक्षा कमी वेळात काहीतरी चविष्ट आणि पोटभरीचं बनवणं कधीही चांगलं. अशावेळी बटर चीज टोस्ट हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ब्रेड, बटर आणि चीज यांसारख्या घरात सहज उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून अवघ्या १० मिनिटांत हा कुरकुरीत नाश्ता तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया सोपी रेसिपी!.साहित्य२ ब्रेड स्लाइस२ ते ३ चमचे बटर२ चीज स्लाइस किंवा अर्धी वाटी किसलेलं चीजचिमूटभर काळी मिरी पावडर.Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट.कृती1. सर्वप्रथम ब्रेडच्या दोन्ही बाजूंना किंवा एका बाजूला व्यवस्थित बटर लावून घ्या.2. आता ब्रेडच्या एका बाजूला चीज स्लाइस ठेवा किंवा त्यावर किसलेलं चीज पसरवा.3. त्यावर चवीनुसार काळी मिरी पावडर भुरभुरून घ्या..4. गॅसवर नॉनस्टिक तवा गरम करून त्यावर ब्रेड ठेवा. मंद ते मध्यम आचेवर टोस्ट भाजून घ्या.5. चीज लवकर वितळण्यासाठी तव्यावर झाकण ठेवा. ब्रेड खालून सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.6. चीज व्यवस्थित वितळल्यानंतर टोस्ट तव्यावरून काढा. त्याचे दोन भाग करून गरमागरम सर्व्ह करा..Kanji Rice: रात्रीचा उरलेला भात फेकू नका! सकाळी बनवा पौष्टिक कांजी भात; पचनासाठीही ठरू शकतो फायदेशीर!.सोमवारच्या सकाळी चहा किंवा कॉफीसोबत हा बटर चीज टोस्ट नक्की ट्राय करा. कमी वेळात तयार होणारा हा कुरकुरीत नाश्ता लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.