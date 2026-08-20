Banana Halwa Recipe: उपवासाला नेहमी साबुदाणा खिचडी खाऊन कंटाळलात? मग केळं, गूळ अन् ३ पिठांपासून बनवा भन्नाट ‘केळ्याचा हलवा’

उपवासाच्या दिवसांत नेहमी साबुदाणा खिचडी, थालीपीठ किंवा भगर खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट नक्की करून पाहा! केळ्याचा हलवा हा पौष्टिक, मऊसूत आणि झटपट तयार होणारा पदार्थ आहे. वरई, शिंगाडा आणि राजगिऱ्याच्या पिठासोबत केळ्याचा गोडवा, गुळाची चव आणि सुकामेव्याची भर पडल्याने हा हलवा चवीसोबतच पोटभरीचाही ठरतो. खास उपवासासाठी हा पदार्थ नक्की ट्राय करा!.Puranachi Dinda: पुरणपोळीपेक्षा हटके! नागपंचमीला नक्की करून पाहा पारंपरिक पुरणाची दिंड; नोट करा सोपी रेसिपी.साहित्य एक वाटी वरईचे पीठ१ वाटी शिंगाडा पीठ१ वाटी राजगिरा पीठ२०० ग्रॅम गूळगरजेनुसार तूप१ छोटा चमचा वेलची पूड १ वाटी सुकामेवा भरड४ वाट्या पाणी१ वाटी केळ्याचा गर.Falahari Sandwich: उपवासात रोज साबुदाणा नको! झटपट बनवा चटपटीत फलाहारी सँडविच; चवीसोबत पोटही राहील भरलेलं.कृती- सर्वात पहिले पाण्यात गूळ घालून उकळून घ्यावा. - कढईत तूप घालून त्यात वरईचे, शिंगाड्याचे व राजगिऱ्याचे पीठ एकत्र करून चांगले भाजून घ्यावे. - मग यात गुळाचे पाणी, केळ्याचा गर, वेलची पूड व सुकामेवा भरड घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे. - या मिश्रणाला मंद आचेवर एक वाफ आणावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.