Beet Kabuli Chana Tikki Recipe: रोजच्या नाश्त्याचा कंटाळा आलाय? आजच ट्राय करा 'बीट-काबुली चणा टिक्की'

सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार मानला जातो. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात पौष्टिक आणि प्रोटीनयुक्त पदार्थांनी करणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही रोजच्या पोहे-उपमाला पर्याय शोधत असाल, तर बीट-काबुली चणा टिक्की हा एक उत्तम आणि चविष्ट पर्याय ठरू शकतो. काबुली चणे, बीट आणि ओट्सपासून तयार होणारी ही टिक्की प्रोटीन, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांनी भरलेली असल्याने दीर्घकाळ पोट भरल्याची भावना देते आणि शरीराला दिवसभर ऊर्जा मिळण्यास मदत करते. चला तर मग, जाणून घेऊया या हेल्दी ब्रेकफास्टची सोपी रेसिपी..साहित्य१ कप काबुली चणे (रात्रभर भिजवलेले)१ मध्यम आकाराचा उकडलेला बटाटा१ मध्यम बीट (किसलेले)१/२ कप ओट्स पावडर१ टीस्पून आले (किसलेले)१ टीस्पून जिरे पूड.१ टीस्पून धणे पूड१ टीस्पून गरम मसाला१/२ टीस्पून लाल तिखट१ लिंबाचा रसचवीनुसार मीठ२ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर१-२ टेबलस्पून तेल (शॅलो फ्राय करण्यासाठी).कृतीकाबुली चणे रात्रभर भिजत ठेवा. दुसऱ्या दिवशी ते कुकरमध्ये मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्या. बटाटा उकडन त्याची साल काढा आणि कुस्करून ठेवा. ओट्स हलकेसे भाजून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून त्याची पावडर तयार करा. बीट सोलून किसून घ्या आणि कोथिंबीर बारीक चिरून ठेवा.शिजवलेल्या काबुली चण्यांची जाडसर पेस्ट तयार करा. एका मोठ्या भांड्यात काबुली चण्यांची पेस्ट, कुस्करलेला बटाटा आणि ओट्स पावडर एकत्र करा. त्यात जिरे पूड, धणे पूड, गरम मसाला, लाल तिखट, किसलेले आले, चवीनुसार मीठ, लिंबाचा रस आणि चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व साहित्य चांगले एकजीव करा.आता या मिश्रणात किसलेले बीट घालून पुन्हा व्यवस्थित मळून घ्या. पाणी घालण्याची गरज नाही. तयार मिश्रणाचे समान आकाराचे गोळे करून त्यांना टिक्कीचा आकार द्या.नॉन-स्टिक तवा किंवा पॅन गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा. तयार टिक्क्या तव्यावर ठेवा आणि मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत कुरकुरीत भाजून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.