Homemade Chicken Pizza Recipe: बालदिनाला मुलांसाठी बनवा खास ट्रीट! पोळी, चीज आणि चिकनचा स्वादिष्ट, प्रोटीनयुक्त पिझ्झा होईल झटपट तयार

Special Children's Day Treat: बालदिनानिमित्त मुलांना काहीतरी हटके आणि चविष्ट खायला द्यायचं असेल, तर घरीच बनवा हेल्दी चिकन पिझ्झा! बाहेरून पिझ्झा मागवण्याऐवजी घरच्या घरी कमी वेळात तयार होणारा हा पदार्थ मुलांना नक्की आवडेल. चिकनमधून मिळणारं प्रोटीन, चीजचा स्वाद आणि पिझ्झाचा खमंगपणा यामुळे संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो..साहित्य१०० ग्रॅम बोनलेस चिकन१ टीस्पून आलं-लसूण पेस्टअर्धा टीस्पून लाल तिखटचवीनुसार मीठ१ टॉर्टिला किंवा पातळ पोळी२० ग्रॅम चीजओरेगॅनोचिली फ्लेक्सपेरि-पेरि मसाला.Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट.कृती1. सर्वप्रथम चिकनचे छोटे तुकडे करून त्यात आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट आणि मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.2. चिकनला मसाला चांगला लागण्यासाठी काही मिनिटे बाजूला ठेवा.3. आता एका टॉर्टिलावर तयार केलेलं चिकन पसरवा. त्यावर किसलेलं चीज घाला..4. वरून ओरेगॅनो, चिली फ्लेक्स आणि पेरि-पेरि मसाला भुरभुरवा.5. एअर फ्रायर १८० अंश सेल्सिअसवर सेट करा आणि त्यात हा पिझ्झा साधारण ७ ते ८ मिनिटे शिजवा. चिकन पूर्णपणे शिजल्याची खात्री करा.6. एअर फ्रायर नसेल, तर नॉनस्टिक पॅनमध्ये मंद आचेवर झाकण ठेवून ८ ते १० मिनिटे शिजवा. चिकन पूर्ण शिजण्यासाठी आवश्यक असल्यास थोडा अधिक वेळ द्या.7. चीज वितळलं आणि टॉर्टिला कुरकुरीत झाला की गरमागरम चिकन पिझ्झा सर्व्ह करा..टिपअगदी लहान मुलांसाठी बनवत असाल, तर लाल तिखट आणि चिली फ्लेक्सचं प्रमाण कमी ठेवा. पिझ्झामध्ये शिमला मिरची, स्वीट कॉर्न किंवा इतर आवडीच्या भाज्याही घालू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.