बटाट्यापासून नेहमी तेच तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आलाय? मग यावेळी बटाट्यांना द्या एक हटके ट्विस्ट! दिसायला अगदी छोटे मशरूमसारखे, पण चवीला तिखट, चटपटीत आणि मऊसूत असे 'पोटॅटो बटन्स' एकदा नक्की ट्राय करा. संध्याकाळच्या भुकेसाठी किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही हा भन्नाट स्नॅक्सचा पर्याय ठरू शकतो. ખાસ म्हणजे, हा पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारं साहित्यही अगदी सहज घरात उपलब्ध असतं!.साहित्यमध्यम आकाराचे ३-४ बटाटे¾ कप कॉर्नफ्लोअरचवीनुसार मीठ½ टीस्पून सूर्यफूल तेल.Roti Lasagna Recipe: पोळी उरली की फेकू नका! बनवा भन्नाट ‘रोटी लजानिया’; चवीला एकदम लाजवाब! .सॉससाठी साहित्यबारीक चिरलेला भरपूर लसूणबारीक चिरलेली स्प्रिंग अनियन१ टीस्पून लाल तिखट१-२ टीस्पून सोया सॉस१ टीस्पून तीळ२-३ टेबलस्पून गरम तेल.कृती1. सर्वप्रथम बटाटे स्वच्छ धुऊन उकडून घ्या. बटाटे थंड झाल्यावर त्यांची साल काढून ते एका भांड्यात चांगले मॅश करून घ्या. त्यामध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्या.2. आता मॅश केलेल्या बटाट्यांमध्ये कॉर्नफ्लोअर आणि चवीनुसार मीठ घाला. त्यानंतर अर्धा टीस्पून सूर्यफूल तेल घालून सर्व मिश्रण चांगले मळून घ्या.3. तयार पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून घ्या. बाटलीच्या झाकणाच्या किंवा छोट्या कॅपच्या मदतीने प्रत्येक गोळ्याला मशरूमसारखा आकार द्या.4. एका भांड्यात पाणी उकळायला ठेवा. पाण्याला उकळी आल्यावर तयार केलेले पोटॅटो बटन्स त्यामध्ये सोडा. साधारण २-३ मिनिटे शिजवा. बटन्स पाण्याच्या वर तरंगू लागले की ते शिजल्याचे समजावे..High Protein Peri Peri Pasta: पास्ता असा बनवा की चव आणि प्रोटीन दोन्ही मिळेल; ट्राय करा हाय-प्रोटीन, क्रिमी आणि मसालेदार पेरी पेरी पास्ता.5. शिजलेले पोटॅटो बटन्स लगेच बर्फाच्या थंड पाण्यात काढून ठेवा.6. आता एका वेगळ्या भांड्यात बारीक चिरलेला लसूण, स्प्रिंग अनियन, लाल तिखट, सोया सॉस आणि तीळ घाला. त्यावर गरम तेल ओता आणि सर्व साहित्य छान एकत्र करून घ्या.7. तयार सॉसमध्ये उकडलेले पोटॅटो बटन्स घालून हलक्या हाताने मिक्स करा. प्रत्येक बटनाला सॉसचा छान मसाला लागेल याची काळजी घ्या.8. शेवटी वरून थोडे स्प्रिंग अनियन आणि तीळ भुरभुरवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.