Weekend Breakfast Special: रोजच्या पराठ्यांना द्या हेल्दी ट्विस्ट! वीकेंडला ट्राय करा पनीर स्टफ्ड बीटरूट पराठा

Healthy Weekend Breakfast Ideas: सकाळच्या नाश्त्यात रोज तेच पोहे, उपमा किंवा पराठे खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी काहीतरी रंगीत, टेस्टी आणि हेल्दी ट्राय करा. बीटरूट आणि पनीरपासून तयार होणारा हा स्टफ्ड पराठा चवीसोबतच शरीरालाही भरपूर पोषण देतो. बीटरूटमधील आयर्न आणि फायबर तर पनीरमधील प्रोटीन शरीराला दिवसभर एनर्जी देण्यास मदत करतं. खास म्हणजे हा पराठा दिसायलाही आकर्षक असल्यामुळे मुलांनाही खूप आवडू शकतो. कमी वेळात तयार होणारी ही हेल्दी रेसिपी नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट ठरू शकते..साहित्य1 कप गव्हाचं पीठ1/2 कप किसलेलं किंवा मॅश केलेलं पनीर1/2 कप बीटरूट प्युरी1 बारीक चिरलेला कांदा2 हिरव्या मिरच्या1 टेबलस्पून कोथिंबीरचवीनुसार मीठचवीनुसार मिरीपूडपराठा भाजण्यासाठी तेल किंवा तूप.कृती- सर्वप्रथम बीटरूट उकडून घ्या आणि त्याची मऊ प्युरी तयार करा.- एका भांड्यात गव्हाचं पीठ, मीठ आणि मिरीपूड घ्या. त्यात बीटरूट प्युरी घालून मऊसर पीठ मळून घ्या.- दुसऱ्या भांड्यात पनीर मॅश करून त्यात कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ आणि मिरीपूड घालून सारण तयार करा..- मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे करा. प्रत्येक गोळ्यात 2 चमचे पनीरचं सारण भरून बंद करा.- थोडं पीठ लावून हलक्या हाताने पराठा लाटा.- गरम तव्यावर तेल किंवा तूप लावून दोन्ही बाजूंनी छान भाजून घ्या.- गरमागरम पनीर-बीटरूट पराठा दही, लोणचं किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करा..