Khichu Recipe: नाश्त्याला ट्राय करा गुजराती 'खीचू'; पावसाळ्यात मन जिंकेल हा गरमागरम पदार्थ

पावसाळ्यात गरमागरम, मऊ आणि चविष्ट काहीतरी खायची इच्छा होते. अशा वेळी रोजचे पोहे, उपमा किंवा शिरा याऐवजी एक वेगळा गुजराती पदार्थ नक्की करून पाहा. गुजराती खीचू हा तांदळाच्या पिठापासून बनणारा हलका, पोटभर आणि झटपट तयार होणारा नाश्ता आहे. कमी साहित्य, कमी वेळ आणि भन्नाट चव यामुळे हा पदार्थ एकदा खाल्ला की पुन्हा पुन्हा बनवावासा वाटेल. मग या पावसाळ्यात गरमागरम गुजराती खीचू करून घरच्यांना एक नवा स्वाद नक्की चाखू द्या..साहित्य१ कप तांदळाचे पीठ३ कप पाणी४–५ हिरव्या मिरच्या१½ इंच आलंथोडी कोथिंबीर१ टेबलस्पून तीळ१ टीस्पून ओवा१ टीस्पून जिरेचवीनुसार मीठ१ टेबलस्पून पापड खार (नसल्यास चिमूटभर बेकिंग सोडा वापरू शकता).Oats Dhokla Recipe: ओट्सची अशी रेसिपी पाहून तुम्हीही म्हणाल, 'हे आधी का नाही माहिती होत?'.कृतीसर्वप्रथम हिरव्या मिरच्या, आलं आणि कोथिंबीर बारीक वाटून घ्या.एका खोलगट पातेल्यात ३ कप पाणी गरम करा.पाण्यात मीठ, जिरे, ओवा, तीळ आणि वाटलेली मिरची-आल्याची पेस्ट घाला. पाणी उकळू द्या.त्यानंतर पापड खार घालून नीट ढवळा. (पापड खार नसेल तर चिमूटभर बेकिंग सोडा वापरू शकता.)आता गॅस मंद करा आणि तांदळाचे पीठ थोडे-थोडे घालत सतत ढवळा. त्यामुळे गुठळ्या होणार नाहीत.मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर झाकण ठेवून मंद आचेवर ८ ते १० मिनिटे शिजू द्या.मध्ये एक-दोन वेळा हलक्या हाताने ढवळा, जेणेकरून खीचू तळाला लागणार नाही.खीचू पूर्ण शिजल्यावर त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडे तिखट आणि १-२ चमचे शेंगदाणा तेल किंवा तूप घालून गरमागरम सर्व्ह करा..टीपखीचू मऊ आणि चविष्ट होण्यासाठी तांदळाचे पीठ एकदम न घालता हळूहळू घाला आणि सतत ढवळत राहा..Tomato Paratha: कधी खाल्लाय का टोमॅटो पराठा? 20 मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी आज नक्की ट्राय करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.