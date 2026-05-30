Lazy Weekend Breakfast: वीकेंडला नाश्ता बनवायचा कंटाळा आलाय? मग झटपट तयार होणाऱ्या मॅगीच्या 'या' दोन टेस्टी रेसिपीज नक्की ट्राय करा

शनिवारी सकाळ म्हणजे अनेकांसाठी आळस, आराम आणि "आज काहीतरी पटकन बनलं पाहिजे" असा मूड! रोजचा पोहे-उपमा खाऊन कंटाळा आला असेल आणि स्वयंपाकात फार वेळ घालवायचा नसेल, तर झटपट तयार होणाऱ्या पण भन्नाट चव देणाऱ्या या दोन मॅगी रेसिपी नक्की ट्राय करा. अगदी साध्या साहित्यापासून तयार होणाऱ्या या रेसिपी घरच्यांनाही खूप आवडतील..1) पीनट बटर चिली मॅगीसाहित्यमॅगी – २ छोटे पॅकेट (उकडलेली)पीनट बटर – १ टेबलस्पूनस्प्रिंग ऑनियन – २ टेबलस्पूनचिली फ्लेक्स – १ टेबलस्पूनलसूण – १ टेबलस्पून (चिरलेला)मॅगी मसाला – २ सॅशेशेजवान चटणी / रेड चिली सॉस / चिली ऑईल – १ टेबलस्पूनतीळ – १ टेबलस्पूनसोया सॉस – २ टीस्पूनव्हिनेगर – १ टीस्पूनगरम तेल – आवश्यकतेनुसार.कृतीएका पॅनमध्ये पीनट बटर, लसूण, स्प्रिंग ऑनियन आणि चिली फ्लेक्स घाला. त्यात मॅगी मसाला, सोया सॉस, व्हिनेगर आणि शेजवान चटणी मिसळा. वरून गरम तेल घालून सगळं व्यवस्थित एकत्र करा. आता उकडलेली मॅगी घालून छान टॉस करा. शेवटी तीळ आणि स्प्रिंग ऑनियन टाकून गरमागरम सर्व्ह करा..2) गार्लिक तडका मॅगीसाहित्यउकडलेली मॅगी – २ छोटे पॅकेटसोया सॉस – १ टेबलस्पूनरेड चिली सॉस – २ टेबलस्पूनकांदा – १ मध्यम आकाराचास्प्रिंग ऑनियन – २ टेबलस्पूनहिरव्या मिरच्या – २मॅगी मसाला – २ सॅशेतीळ – १ टेबलस्पूनलसूण पाकळ्या आणि तेल – तडका देण्यासाठी.कृतीएका पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात भरपूर लसूण परतून घ्या. लसूण हलका सोनेरी झाला की त्यात कांदा, हिरव्या मिरच्या आणि स्प्रिंग ऑनियन घाला. आता रेड चिली सॉस, सोया सॉस आणि मॅगी मसाला मिसळा. त्यात उकडलेली मॅगी घालून व्यवस्थित मिक्स करा. शेवटी गरमागरम गार्लिक ऑईल वरून घाला आणि तीळ टाकून सर्व्ह करा.ही दोन्ही मॅगी रेसिपी फक्त काही मिनिटांत तयार होतात आणि चवीला अगदी रेस्टॉरंट स्टाइल लागतात. विकेंड ब्रेकफास्ट किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी या रेसिपी एकदम परफेक्ट आहेत!