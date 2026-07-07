Daliya Laddu Recipe:फायबरने भरपूर अन् पचायला हलके , १५ मिनिटांत तयार करा पौष्टिक दलियाचे लाडू

कधी कधी हलकं, पचायला सोपं आणि गोड काहीतरी खावंसं वाटतं. अशा वेळी दलियाचे लाडू हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हे लाडू चविष्ट तर असतातच, पण शरीरासाठीही फायदेशीर असतात. दलियामध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे पचन सुधारण्यास मदत होते आणि शरीराला आवश्यक पोषक घटकही मिळतात. नेहमी दलियाची खिचडी किंवा उपमा खाण्याऐवजी यावेळी दलियाचे लाडू करून पाहा. सण, वाढदिवस किंवा खास प्रसंगीही ही रेसिपी नक्की करून पाहू शकता..साहित्यगव्हाचे दलिया – २ कपगूळ – १ कपमावा – १ कपकाजू – ८ ते १०बदाम – ८ ते १०साजूक तूप – २ ते ३ टेबलस्पूनवेलची पूड – १/२ टीस्पूनसुकं खोबरं (खोबऱ्याची पावडर) – १ कप.Rice Chilla: सोमवारच्या घाईगडबडीत 10 मिनिटांत बनवा मऊ, टेस्टी आणि हेल्दी तांदळाचा चिला; नाश्त्याची चिंता होईल दूर!.कृतीसर्वप्रथम कढईत तूप गरम करा.त्यात गव्हाचे दलिया घालून मंद आचेवर सतत हलवत सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या. छान सुगंध आला की गॅस बंद करून दलिया बाजूला काढा.आता त्याच कढईत किसलेला किंवा बारीक केलेला गूळ घालून वितळू द्या.गूळ वितळल्यानंतर त्यात मावा आणि सुकं खोबरं घालून २ ते ३ मिनिटे परतून घ्या.काजू आणि बदामाचे छोटे तुकडे करून मिश्रणात घाला..त्यानंतर वेलची पूड घालून सर्व साहित्य नीट एकजीव करा.आता या मिश्रणात भाजलेले दलिया घालून चांगले मिसळा.मिश्रण थोडे कोमट असतानाच हाताला थोडे तूप लावून छोटे-छोटे गोल लाडू वळा.लाडू १५ ते २० मिनिटे तसेच ठेवले की ते छान सेट होतील.तयार आहेत पौष्टिक, चविष्ट आणि घरगुती दलियाचे लाडू..Pudina Rice Recipe: नॉन-व्हेजलाही विसरायला लावेल गरमागरम पुदीना राईस; पावसाळ्यात लंचसाठी एकदा नक्की ट्राय करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.