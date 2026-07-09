Oats Appe: मुलांच्या डब्यासाठी बेस्ट रेसिपी; १० मिनिटांत बनवा फायबरयुक्त ओट्स अप्पे

रोज नाश्त्यासाठी वेगळं काय बनवायचं, हा अनेकांच्या घरात नेहमीच प्रश्न असतो. सकाळच्या धावपळीत पटकन तयार होणारा आणि शरीरासाठी पौष्टिक पदार्थ बनवणं सोपं नसतं. अशा वेळी ओट्स अप्पे हा एक चांगला पर्याय आहे. हा पदार्थ कमी वेळात तयार होतो, खायला चविष्ट लागतो आणि आरोग्यासाठीही फायदेशीर असतो. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच तो आवडतो. एकदा खाल्ल्यानंतर पुन्हा पुन्हा बनवावासा वाटेल असा हा नाश्ता आहे..साहित्यमिक्सरमध्ये बारीक केलेले ओट्सभिजवलेली उडीद डाळलाल तिखटमीठकाळी मिरी पावडरबारीक चिरलेला कांदाकिसलेले गाजरबारीक चिरलेली ढोबळी मिरचीतूप किंवा तेल.Daliya Laddu Recipe:फायबरने भरपूर अन् पचायला हलके , १५ मिनिटांत तयार करा पौष्टिक दलियाचे लाडू.कृतीसर्वप्रथम भिजवलेली उडीद डाळ मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.त्यात ओट्सची पावडर, मीठ, लाल तिखट आणि काळी मिरी पावडर घालून चांगले मिसळा.आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा, किसलेले गाजर आणि ढोबळी मिरची घाला.अप्पे पात्राला तूप किंवा तेल लावून गरम करा..रात्रीच्या जेवणात करा 'या' ६ पदार्थांचा समावेश; झोप आणि पचन दोन्ही राहील उत्तम.तयार केलेले मिश्रण अप्पे पात्रातील प्रत्येक साच्यात घाला.एका बाजूने सोनेरी रंग आल्यावर अप्पे पलटून दुसरी बाजूही छान भाजून घ्या.दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग आल्यावर गरमागरम अप्पे बाहेर काढा.आवडीनुसार तुम्ही यामध्ये मटार, स्वीट कॉर्न किंवा इतर भाज्याही घालू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.