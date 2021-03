स्वादिष्ट असे केरळ स्पेशल चिकन एकदा बनवाच !

औरंगाबाद - केरळ स्पेशल चिकन रेसिपी ही एक फ्राईड चिकन रेसिपी आहे. जर तुम्हाला मांसहार खायला आवडत असेल तर ही रेसिपी नक्कीच करुन पाहा. मुख्य साहित्य ६५० ग्रॅम चिकन साहित्य

- चार कापलेले कांदे

- चार छोटी चमचा चिली फ्लेक्स

- आवश्यकतेनुसार कडीपत्ता

- एक छोटा चमचा सिरका

- तीन चमचे आद्रक

- तीन मोठे चमचे लसूण

- पाच मोठे चमचे सूर्यफुलाचे तेल स्टेप १

एका पॅनमध्ये पाच चमचा तेल घ्या आणि चांगल्या प्रकारे गरम करा. गरम तेलात कडीपत्ता आणि कापलेल्या कांदा टाका. हे दोन मिनिटांपर्यंत तळून घ्या. त्याच्यावरुन सिरका, आद्रक आणि लसूण टाका. दोन ते तीन मिनिटांपर्यंत हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे तेलात भाजून घ्या. स्टेप २

आता यात चिकन आणि मिरची टाकून चांगल्या प्रकारे एकत्र करुन घ्या. नंतर त्यात पाणी टाका आणि साधारण आठ ते दहा मिनिटांपर्यंत शिजू द्या. एक उकळी झाल्यानंतर झाकण लावून चिकन मध्यम आगीवर शिजवा. स्टेप ३

जेव्हा चिकन चांगल्या प्रकारे शिजेल तेव्हा वरुन घी किंवा लोणी टाका. याने चिकनमध्ये एक क्रिमी टेस्ट येईल. स्टेप ४

तुमचे केरळ स्पेशल रोस्ट चिकन तयार आहे. ते गरमागरम रोटी किंवा भाताबरोबर परतून घ्या. आता खायला तयार Edited - Ganesh Pitekar

