बटाटे आणि अंड्यांचे चविष्ट सलाड, एकदा बनवाच

औरंगाबाद - उकडलेले बटाटे आणि अंड्यांचे सलाड चविष्ट आणि खाण्यास लय भारी आहे. खायला स्वादिष्ट आणि बनवायलाही सोपे... साहित्य - 500 ग्रॅम उकडलेले बटाटे. बारीक तुकड्यात कापलेले. - दोन उकडलेल्या अंड्यांचे केलेले बारीक तुकडे. - चार टेबलस्पून मायोनीज - एक टीस्पून डिजाॅन मस्टर्ड - दोन ते तीन उन्हात वाळलेले टोमॅटो, बारीक कापलेले (पर्यायी) - दोन ते तीन टेबलस्पून शिमला मिरची, बारीक कापलेले.

- काळ्या मिरचीचे पावडर, चवीप्रमाणे. - मीठ (चवीनुसार)

- बारीक कापलेली कोथिंबीर कृती - एका मोठ्या वाटीत कापलेले बटाटे टाका. - त्यात बारीक तुकडे केलेले अंडे, मायोनीज, डिजाॅन मस्टर्ड, स्प्रिंग आॅनियन, टोमॅटो, शिमला मिरची टाका आणि चांगल्या प्रकारे एकजीव करुन घ्या. - मीठ आणि काळी मिरची टाका

- वरुन बारीक केलेली कोथिंबीर टाका

- वाटी झाका आणि तीस मिनिटांपर्यंत फ्रिजमध्ये ठेवा. - खायला तयार संपादन - गणेश पिटेकर

