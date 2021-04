आवळा जास्त काळ टिकवा, 'या' आहेत काही सोप्या पद्धती

औरंगाबाद : खाण्यापिण्याचे पदार्थ नियमानुसार साठवून ठेवली तर ती अनेक महिन्यांपर्यंत किंवा वर्षांपर्यंत खाण्यात त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. चांगल्या प्रकारे साठवून ठेवल्यास ती लवकर खराबही होत नाहीत. मात्र स्टोर हॅक्स विषयी माहित नसल्याने त्यास कोणीही साठवून ठेवत नाही. जास्त काळासाठी आवळा कशा पद्धतीने साठवून ठेवता येईल या विषयी आम्ही सांगणार आहोत. हॅक्स पद्धतींचा वापर करुन तुम्ही आवळा फ्रेश ठेवू शकता. तर चला त्याविषयी जाणून घेऊ या... १. मीठाचा वापर - प्रथम आवळ्यातील बिया काढा. त्यात साधे किंवा काळे मीठ वरुन टाका आणि ते चांगल्या प्रकारे एकजीव करा. मीठ टाकल्यानंतर आवळा सुती कापडात बांधून एक ते दोन दिवस उन्हात ठेवा. वाळल्यानंतर एखाद्या हवाबंद डब्यात ते टाका आणि फ्रीजमध्ये ठेवा. २.उकडून ठेवा - उकडूनही तुम्ही आवळा साठवून ठेवू शकता. आवळ्यातील बिया काढा त्यानंतर उकडून घ्या आणि उन्हात एक ते दोन दिवस वाळण्यासाठी ठेवा. वाळल्यानंतर ते हवाबंद डब्यात ठेवा. ३.बिया न काढता साठवा - प्रथम हवा बंद डबा घ्या. आता त्यात पाणी, मीठ, हळदी आणि सिरके टाका. ते चांगल्या प्रकारे मिश्रण करुन घ्या. दुसरीकडे बिया न काढता आवळा कापून घ्या. त्यानंतर डबा उन्हात काही वेळ उन्हात ठेवा. त्यानंतर ते फ्रीजमध्ये ठेवा.

