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Poha Idli Recipe: पोह्यांपासूनही इडली बनते हे माहिती आहे का? चव अशी की पुन्हा पुन्हा बनवाल

Healthy, Soft and Delicious Breakfast Ready in Minutes: रवा आणि तांदळाच्या इडलीला द्या हटके ट्विस्ट; पोह्यांपासून बनवा मऊसूत, स्पॉंजी आणि चविष्ट इडली.
Skip Rice Idli! Try This Quick and Fluffy Poha Idli Recipe at Home

Skip Rice Idli! Try This Quick and Fluffy Poha Idli Recipe at Home

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

तुम्हालाही रोजच्या नाश्त्यात तेच ते पोहे, उपमा किंवा पराठे खाऊन कंटाळा आला आहे का? मग एकदा पोह्यांपासून बनणारी मऊ, स्पॉंजी आणि चविष्ट इडली नक्की ट्राय करा. तांदूळ भिजवण्याची किंवा रात्रभर तयारी करण्याची गरज नसल्यामुळे ही रेसिपी झटपट तयार होते. कमी साहित्य, कमी मेहनत आणि भरपूर चव यामुळे पोह्यांची इडली सकाळच्या नाश्त्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. सांबार किंवा नारळाच्या चटणीसोबत खाल्ल्यास तिची चव आणखी खुलते. जाणून घेऊया पोह्यांची मऊसूत इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.

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