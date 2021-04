उन्हाळ्यात ही फळे फ्रीजमध्ये ठेवू नका

आजच्या काळात फ्रीज ही घरातील मूलभूत गाेष्ट बनली आहे. फ्रीज म्हणजे फळ, भाज्या इत्यादी गोष्टी खराब हाेती नाहीत. हंगाम काेणताही असो, फ्रिज नेहमीच खाद्य सुरक्षित आणि ताजे ठेवण्यासाठी वापरली जातात. हिरव्या भाज्यांप्रमाणे फळ ताजे ठेवण्यासाठीही फ्रिजचा वापर केला जातो. परंतु, बर्‍याचदा असे घडते की जेव्हा जेव्हा कोणी फ्रीज उघडते तेव्हा फळांचा वास फ्रीजमधून येऊ लागतो. कदाचित आपणास हे ठाऊक असेल की एखाद्याने काही फळे कधीही फ्रीजमध्ये ठेवू नये. अशीही काही फळे आहेत, जी रेफ्रिजरेटरमध्ये बराच काळ ठेवून विषारी बनसतात. आज या लेखात आम्ही आपल्याला सांगणार आहोत की काेणती फळ फ्रीजमध्ये ठेवू नये. ही फळ फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर कधीही खाण्यायोग्य नसतात. चला तर मग याबद्दल जाणून घेऊया. सफरचंद फ्रीजमध्ये ठेवू नका बर्‍याच वेळा असे दिसून येते की बरेच लोक सफरचंद फ्रीजमध्ये ठेवतात. उलट ते टाळले पाहिजे. सफरचंदात जास्त प्रमाणात एंझाइम सक्रिय असतात, ज्यामुळे फ्रीजमधील इतर फळे थोडी अधिक शिजतात. बरेच लोक सफरचंद खोल फ्रिजमध्ये ठेवतात, जे चुकीचे आहे. अशा परिस्थितीत आपण सफरचंद काही कागदावर लपेटू शकता किंवा फ्रीज व्यतिरिक्त थंड ठिकाणी ठेवू शकता. केळी ठेवू नका बर्‍याच स्त्रिया बाजारातून केळी खरेदी करतात आणि सरळ त्या फ्रीजमध्ये ठेवतात. केळी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे उचित नाही. तेथे ते काळे होतात. केळीमध्ये उपस्थित इथिलीन गॅस रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवलेल्या इतर घटकांचेही नुकसान करू शकते. तथापि, यासाठी आपण केळी प्लास्टिकमध्ये लपेटून ठेवू शकता. (फ्रीजमध्ये अन्न साठवण्याचा मार्ग) यामुळे इतर फळेही सुरक्षित राहतील आणि केळीही जास्त काळ ताजी राहिल. लीची ठेवू नका उन्हाळ्याच्या हंगामात लीचीची आवक वाढते. बरेच लोक एकाच वेळी लीची खरेदी करुन फ्रीजमध्ये ठेवतात. हे अजिबात करू नका. लीचीचा वरचा भाग उजवीकडे राहतो आणि अंतर्गत भाग म्हणजे गुदाशय दोषपूर्ण होतो. फ्रिजमध्ये लीची ठेवून भांड्यात पाणी भरणे आणि त्या पाण्यात लीची ठेवणे चांगले. (चिरलेली फळे खराब होणार नाहीत) संत्रा आणि लिंबू आपणास हे माहितच असेल की संत्रा आणि लिंबूत भरपूर सायट्रिक अॅसिड आहे. साइट्रिक अॅसिड, जे त्यांच्यात विरघळते, ते इतर कोणत्याही फळ आणि अन्न देखील खराब करू शकते. तर या दोन्ही गोष्टी फ्रीजमध्ये ठेवू नका. या फळांव्यतिरिक्त इतरही फळं फार काळ रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवून नका. यामध्ये आंबे, एवोकॅडो आणि द्राक्षे आदी. ECIL Recruitment 2021 : इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियांतर्गत विविध पदांच्या 111 जागांसाठी भरती

Web Title: fruits to never put in fridge