Nivagrya Recipe: मोदकाची उकड उरलीये म्हणून टेन्शन घेऊ नका! १० मिनिटांत बनवा झटपट 'निवगऱ्या'

How to Make Nivagrya: उकडीचे मोदक बनवल्यानंतर थोडी उकड उरली आहे म्हणून ती फेकून देऊ नका! याच उकडीपासून तुम्ही झटपट, तिखट आणि चविष्ट निवगऱ्या तयार करू शकता. हिरवी मिरची आणि जिऱ्याचा खमंग स्वाद असलेल्या या वाफवलेल्या निवगऱ्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत एकदम भन्नाट लागतात. विशेष म्हणजे यासाठी वेगळं पीठ भिजवण्याची किंवा जास्त तयारी करण्याची गरज नाही..साहित्यउरलेली मोदकाची उकड – आवश्यकतेनुसारहिरव्या मिरच्या – ३ ते ४जिरे – १ टीस्पूनबारीक चिरलेली कोथिंबीर – १ ते २ टेबलस्पून (ऐच्छिक)मीठ – चवीनुसारतेल किंवा तूप – हाताला आणि वाफवण्याच्या ताटाला लावण्यासाठीकेळीचे पान किंवा बटर पेपर – आवश्यकतेनुसार.Ukadiche Modak Recipe: केशराचा सुगंध, नारळ-गुळाची गोडी आणि 'हा' एक पदार्थ… बाप्पासाठी असे बनवा स्पेशल उकडीचे मोदक! .कृती१. उकड तयार करा:उरलेली उकड एका मोठ्या भांड्यात घ्या. त्यात ठेचलेल्या किंवा भरड वाटलेल्या हिरव्या मिरच्या, जिरे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. उकडीत आधीच मीठ असेल, तर मीठ घालताना काळजी घ्या.२. पीठ मळून घ्या:हाताला थोडे तेल किंवा पाणी लावून उकड चांगली मळून घ्या. मिरची, जिरे आणि कोथिंबीर संपूर्ण उकडीत व्यवस्थित मिसळतील आणि मिश्रण मऊ होईल, याची काळजी घ्या..३. निवागऱ्यांना आकार द्या:मळलेल्या उकडीचे समान आकाराचे छोटे गोळे करून घ्या. प्रत्येक गोळा हाताच्या तळव्यामध्ये हलकेच दाबून जाडसर चकतीसारखा आकार द्या. हवे असल्यास मध्यभागी अंगठ्याने हलका खड्डा करा.४. वाफवून घ्या:वाफवण्याच्या ताटाला थोडे तेल लावा. त्यावर केळीच्या पानाचे छोटे तुकडे किंवा बटर पेपर ठेवू शकता. त्यावर तयार केलेल्या निवगऱ्या ठेवा. मध्यम आचेवर साधारण १० ते १२ मिनिटे वाफवून घ्या..Kelache Ukadiche Modak: उकडीचे मोदक तर सगळेच करतात; यंदा गणेश चतुर्थीसाठी बनवा केळीचे ‘हे’ खास मोदक .५. गरमागरम सर्व्ह करा:निवगऱ्या व्यवस्थित शिजल्यानंतर गरमागरम बाहेर काढा. त्यावर थोडे शेंगदाण्याचे तेल किंवा तूप सोडा. दही, चटणी किंवा आवडीच्या भाजीसोबत निवागऱ्या सर्व्ह करा.खास टिपउकडीत आधीच मीठ आणि तेल असल्यास अतिरिक्त मीठ-तेल कमी प्रमाणात वापरा. निवगऱ्या मऊ आणि चविष्ट होण्यासाठी उकड कोरडी वाटत असल्यास मळताना थोडे पाणी शिंपडू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.