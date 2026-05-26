Gluten Free Breakfast : ग्लूटेन-फ्री आणि टेस्टी! असा बनवा चविष्ट, पोटभर आणि फिटनेस फ्रेंडली ज्वारीचा उपमा!

दिवसभरातील सर्वात महत्त्वाचा आहार म्हणून सकाळचा नाश्ता ओळखला जातो. मात्र दररोज नाश्त्यासाठी काय करावं, याचा विचार अनेकांना सतत करावा लागतो. अशा वेळी चवदार, पोटभर आणि पौष्टिक असा ज्वारीचा उपमा हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक उपम्याला दिलेला हा हेल्दी ट्विस्ट सध्या फिटनेसची आवड असणारे आणि निरोगी जीवनशैली पाळणारे लोक यांच्यात विशेष लोकप्रिय होत आहे..साहित्य१ कप ज्वारी रवा१ कांदा बारीक चिरलेला१-२ हिरव्या मिरच्या१/२ कप गाजर, मटार, शेंग यांसारख्या भाज्या१ टीस्पून मोहरी१ टीस्पून जिरे१ टीस्पून उडीद डाळकढीपत्ता२ टेबलस्पून तेलमीठ चवीनुसारकोथिंबीर सजावटीसाठीकिसलेलं खोबरंलिंबाचा रस.कृतीसर्वप्रथम ज्वारी रवा स्वच्छ धुऊन घ्या आणि हलका शिजवून बाजूला ठेवा. आता कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, उडीद डाळ आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या.यानंतर कांदा आणि हिरव्या मिरच्या परतून घ्या. कांदा हलका गुलाबी झाल्यावर त्यात चिरलेल्या भाज्या घाला. भाज्या जास्त शिजवू नका; थोडासा कुरकुरीतपणा राहिला तर उपमा अधिक चविष्ट लागतो.आता शिजवलेला ज्वारी रवा त्यात मिसळा आणि सर्व साहित्य एकजीव होईपर्यंत हलक्या हाताने परता. शेवटी त्यावर ताजं खोबरं, कोथिंबीर आणि थोडासा लिंबाचा रस घाला.गरमागरम ज्वारी उपमा सर्व्ह करा..चव वाढवण्यासाठी खास टिप्सउपम्यात ताजं खोबरं घातल्यास चव अधिक छान लागते.लिंबाचा रस शेवटी घातल्यास हलकी आंबट चव येते.अधिक पौष्टिकतेसाठी तुम्ही शेंगदाणे किंवा स्प्राउट्सही घालू शकता..ज्वारीचा उपमा का खावा?ज्वारीमध्ये फायबर, प्रोटीन, आयर्न आणि अनेक आवश्यक खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. तसेच ती ग्लूटेन-फ्री असल्यामुळे पचनासाठीही हलकी मानली जाते. वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटण्यासाठी ज्वारी उपयुक्त ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.