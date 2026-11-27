सकाळच्या नाश्त्याला किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी काहीतरी चटपटीत आणि चीजने भरलेलं खाण्याची इच्छा होतेय? मग नेहमीचं सँडविच बाजूला ठेवा आणि ट्राय करा ग्रिल्ड चीज टोमॅटो पेस्टो सँडविच! बाहेरून कुरकुरीत, आतून वितळलेल्या चीजचा मऊपणा आणि सोबत आंबट-तिखट टोमॅटो डिप... या भन्नाट कॉम्बिनेशनमुळे प्रत्येक घास आणखी चविष्ट होईल. चला, जाणून घेऊया याची सोपी रेसिपी!.टोमॅटो डिपसाठी साहित्य :२ मध्यम आकाराचे टोमॅटो१ कांदा (बारीक चिरलेला)१-२ जलपेनो (बारीक चिरलेले)१ चमचा चिव्ह्ज (बारीक चिरलेले)१ चमचा तीळ२-३ चमचे कॅनमधील टोमॅटोचवीनुसार मीठअर्धा चमचा काळी मिरी पावडर१ चमचा बटर (ऐच्छिक).Winter Special Ladoo: गुळ-साखरेची गरजच नाही! खजूर, मनुका अन् काळ्या तिळाचे बनवा लाडू; हिवाळ्यासाठी इम्युनिटी बूस्टर.सँडविचसाठी साहित्य :४ ब्रेड स्लाइस२ चमचे पेस्टो सॉस१ टोमॅटो (बारीक चिरलेला)१ छोटा कांदा (बारीक चिरलेला)अर्धा कप मोझरेला चीज१ चमचा चिव्ह्ज (बारीक चिरलेले)बटर (सँडविच भाजण्यासाठी).टोमॅटो डिपची कृती :एका पॅनमध्ये बारीक चिरलेली चिव्ह्ज, जलपेनो, टोमॅटो, कांदा आणि तीळ घालून परतून घ्या.त्यात चवीनुसार मीठ आणि काळी मिरी पावडर घाला.हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत आणि त्यातील पाणी पूर्ण आटेपर्यंत शिजवा. यासाठी वेगळे पाणी घालण्याची गरज नाही.आता त्यात कॅनमधील टोमॅटो घालून सर्व मिश्रण चांगले कुस्करून एकत्र करा.मिश्रण घट्ट आणि थोडे दाणेदार होईपर्यंत शिजवा.यातील थोडे मिश्रण सँडविचसाठी बाजूला काढून ठेवा. उरलेल्या मिश्रणात थोडे पाणी घालून डिपसारखे पातळ करा. आवडीनुसार थोडे बटरही घालू शकता..High Protein Peri Peri Pasta: पास्ता असा बनवा की चव आणि प्रोटीन दोन्ही मिळेल; ट्राय करा हाय-प्रोटीन, क्रिमी आणि मसालेदार पेरी पेरी पास्ता.सँडविच बनवण्याची कृती :ब्रेडच्या दोन्ही स्लाइसवर पेस्टो सॉस लावा.एका स्लाइसवर बारीक चिरलेला कच्चा टोमॅटो आणि कांदा घाला.दुसऱ्या स्लाइसवर तयार केलेले टोमॅटोचे घट्ट मिश्रण पसरवा.त्यावर मोझरेला चीज आणि बारीक चिरलेली चिव्ह्ज घाला.दोन्ही ब्रेड स्लाइस एकमेकांवर ठेवून सँडविच बंद करा.तव्यावर थोडे बटर घालून सँडविच दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या. चीज वितळून सँडविच कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.