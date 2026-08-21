Khato Lot Recipe: प्रोटीनचा डोस अन् भन्नाट चव! डाळी-तांदळापासून बनवा गुजराती ‘खाटो लोट’

गुजराती पदार्थ म्हटलं की ढोकळा, फाफडा, थेपला हे पदार्थ लगेच आठवतात. पण ‘खाटो लोट’ हा पदार्थही तितकाच खास आणि चविष्ट आहे. तांदूळ, मूग डाळ, दही आणि मसाल्यांपासून तयार होणारा हा पदार्थ क्रीमी, किंचित आंबट आणि मसालेदार लागतो. विशेष म्हणजे यासाठी फार वेगळ्या साहित्याची गरजही नाही. घरात उपलब्ध असलेल्या डाळी-तांदळापासून तुम्ही हा भन्नाट गुजराती पदार्थ सहज बनवू शकता..साहित्य1/4 कप तांदूळ1/4 कप पिवळी मूग डाळ1/4 कपपेक्षा थोडी कमी अख्खी हिरवी मूग1/2 कप दही2 ग्लास पाणी3-4 हिरव्या मिरच्या1 इंच आलं5-6 लसूण पाकळ्या.Banana Halwa Recipe: उपवासाला नेहमी साबुदाणा खिचडी खाऊन कंटाळलात? मग केळं, गूळ अन् ३ पिठांपासून बनवा भन्नाट ‘केळीचा हलवा’.1-2 टेबलस्पून शेंगदाणा तेल1 टीस्पून जिरे1 टीस्पून मोहरी1/2 टीस्पून मेथीदाणे3-4 सुक्या लाल मिरच्याकढीपत्ता1 टेबलस्पून तीळ1/2 टीस्पून हळदचवीनुसार मीठ.सजावटीसाठीलोणच्याचा मसालाथोडे शेंगदाणा तेलबारीक चिरलेली कोथिंबीरटीपलोणच्याचा मसाला नसेल तर त्याऐवजी थोडी भरडलेली लाल मिरची वापरू शकता..Dahi-Paneer Kebab: पोटही भरेल, चवही खुलून येईल! कमी तुपात बनवा कुरकुरीत दही-पनीर कबाब; नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट रेसिपी.कृती- तांदूळ, पिवळी मूग डाळ आणि अख्खी हिरवी मूग स्वच्छ धुऊन घ्या. त्यातील पाणी पूर्ण निघाल्यानंतर हे मिश्रण कढईत घालून मध्यम आचेवर कोरडे भाजून घ्या. - तांदूळ आणि डाळी हलक्या सोनेरी रंगाच्या होईपर्यंत भाजा. त्यानंतर मिश्रण पूर्ण थंड होऊ द्या.- थंड झालेले भाजलेले मिश्रण मिक्सरमध्ये घालून थोडे भरडसर वाटून घ्या. अगदी बारीक पावडर करू नका..- एका भांड्यात दही आणि पाणी घेऊन चांगले फेटून पातळ ताक तयार करा.- हिरव्या मिरच्या, आलं आणि लसूण एकत्र घेऊन भरडसर पेस्ट तयार करा.- कढईत शेंगदाणा तेल गरम करा. त्यात जिरे, मोहरी, मेथीदाणे, सुक्या लाल मिरच्या आणि कढीपत्ता घाला. फोडणी तडतडू द्या.- आलं-लसूण-मिरचीची पेस्ट घालून साधारण एक मिनिट परता. त्यानंतर तीळ आणि हळद घालून व्यवस्थित मिसळा..Green Moong Dal Ladoo: साखर-गूळ नाही तरी चव भन्नाट! असे बनवा हिरव्या मूगडाळीचे प्रोटीनयुक्त लाडू.- तयार केलेल्या भाजलेल्या पावडरीपैकी साधारण ½ कप किंवा गरजेनुसार थोडी जास्त पावडर कढईत घाला. चांगले मिसळून १-२ मिनिटे परता.- आता तयार केलेले ताक हळूहळू कढईत ओता आणि दुसऱ्या हाताने सतत ढवळत राहा. यामुळे गुठळ्या होणार नाहीत. मिश्रण घट्ट होऊन क्रीमी आणि एकसंध होईपर्यंत शिजवा.- चवीनुसार मीठ घालून एकदा व्यवस्थित मिसळा.- तयार खाटो लोटवर लोणच्याचा मसाला, थोडे शेंगदाणा तेल आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. लोणच्याचा मसाला नसेल तर वरून भरडलेली लाल मिरची भुरभुरू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.