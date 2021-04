बेसनाची खीर कधी खाल्ली का? माहीत करा कृती

नागपूर : प्रत्येकाच्या घरात बेसन असते. बेसनाचे भजे तर भाजी आपण करून खात असतो. थंडीच्या दिवसात याची मजाच काही वेगळी असते. भजे तर प्रत्येकालाच आवडत असते. मात्र, तुम्ही कधी बेसनाची खीर खाल्ला नसेल? चला तर आज जाणून घेऊ या याची रेसिपी... बेसनाची खीर ही पारंपरिक मिष्टान्न आहे. जी भारताच्या विविध राज्यांत प्रसिद्ध आहे. सण, उत्सव आणि पूजा दरम्यान बनवलेल्या आवडत्या गोड पदार्थांपैकी एक आहे. आपण ही कृती किती सहज तयार करू शकता आणि आपल्या प्रियजनांसह त्याचा आनंद घेऊ शकता याबद्दल माहिती सांगणार आहोत. कमी घटकांसह घरी खीर कशी तयार करायची हे जाणून घेऊया... लागणारी सामग्री एक कप पीठ, दोन चम्मच स्किम्ड दुधाची पावडर, तीन ते चार कप साखर, चार बदाम, तूप, चार पिस्ता, काळी वेलची व दोन कप दूध अशी करा तयार एका कढई तूप आणि दूध टाकून उकळी येऊ द्या. यानंतर हे सतत दूध ढवळत रहा. दूध उकळताच त्यात कंडेन्डेड दूध घाला आणि सतत ढवळत राहा. आता कढईत तूप गरम करा आणि बेसन मिक्स करा. आता मंद आचेवर तीन ते चार भाजून घ्या. बेसनाचा रंग बदलू लागताच एक ग्लास पाणी घालून ते साहित्य चांगले मिक्स करा. तयार खोया लगेच पॅनमध्ये ठेवा आणि सर्वकाही चांगले मिसळा. आता खीरला दोन ते तीन मिनिट शिजवा व त्यात एक चिमूट वेलची पूड घाला. आता चांगले मिक्स करा. आता ही खीर गरमा गरम सर्व्ह करा.

