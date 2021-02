कॅप्सिकमचा रायता तुम्ही कधी खाल्लाय? लय भन्नाट असतोय

अहमदनगर ः रायता कोणत्याही पद्धतीने करता येतो. बुंदी रायता, पायनापल रायता उत्तम असतो. परंतु शिमला मिरचीचाही रायता केला जातो. कॅप्सिकम रायता बनवण्यासाठी कॅप्सिकममध्ये बर्‍याच गोष्टी दह्यामध्ये मिसळल्या जातात. ही कृती एक उत्कृष्ट चव देते. एकदा तुम्ही खाल्ल्यास, ती चव तुम्ही विसरणार नाही. आम्ही पैज लावू शकतो की हे रायते आपले मन जिंकेल. आपण मुगलाई जेवणासह या मधुर आणि निरोगी रायता सर्व्ह करू शकता. इतर कोणत्याही अन्नासोबत हा रायता वाढून आपण आपली प्लेट चवदार बनवू शकता. कॅप्सिकम किंवा कॅप्सिकमने बनवलेल्या या रुचकर रायताबद्दल जाणून घ्या.



मुख्य साहित्य

1 - चिरलेली हिरवीगार मिरपूड

मुख्य डिशसाठी

1 कप दही

3/4 कप नारळ

२ चमचे जिरे

1 चमचे पांढरी मोहरी

1 चमचे सूर्यफूल तेल

गरजेनुसार मीठ

9 - कढीपत्ता

3 - हिरव्या मिरच्या

कोथिंबीर गरजेनुसार सोडते

1 चिमूटभर हिंग

कसे बनवायचे: मसालेदार कॅप्सिकम रायता साइड डिश म्हणून सर्व्ह करा

पायरी 1:

प्री-किसलेले नारळ, जिरे, मोहरी, हिरव्या मिरच्या आणि हिंग मिक्सरच्या भांड्यात घ्या आणि बारीक करून त्यात बारीक वाटून घ्या. स्टेप 2:

एक कढई घ्या, त्यात तेल घाला आणि चांगले गरम करा. तेल गरम झाल्यावर त्यात हिंग, मोहरी, जिरे आणि हळद घाला. आता कढीपत्ता आणि चिरलेली कॅप्सिकम घाला. आता हे मिश्रण चांगले मिसळा. त्यात मीठ घाला आणि काही मिनिटे चांगले शिजू द्यावे. जोपर्यंत कॅप्सिकम शिजवल्याशिवाय मऊ होत नाही.

