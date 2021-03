मखाना चिक्की तुम्ही कधी खाल्लीय? खूप पौष्टीक आहे

अहमदनगर ः आपण आपल्या इच्छेनुसार कोणत्याही वेळी मखाना (कमळाचे बी) चिक्की स्नॅकचा आनंद घेऊ शकता. ही कृती केवळ चव आणि आरोग्याने परिपूर्णच नाही तर आपल्याला आतून उत्साही भावनादेखील देते. कोणत्याही सण-उत्सवाच्या वेळी चांगला स्नॅक बनवण्यासाठी किंवा आपल्या कुटूंबासमवेत चांगला वेळ घालवताना स्नॅकचा आनंद घेण्यासाठी आपण सहजपणे घरी बनवू शकता. ही मखना चिक्की केवळ कुरकुरीत पोत आणि गोड स्टार्चने भरलेल्या चवमुळे मुलांमध्येच नव्हे तर वडील्यांमध्येही तितकीच लोकप्रिय आहे. स्टार्च आणि प्रथिने समृद्ध मखाने बनलेली ही चिक्की तुम्हाला ऊर्जादेखील देते. ते कसे बनते ते पाहूया?



मुख्य साहित्य

1 चमचे मखाणे

मुख्य डिशसाठी

२ चमचे तूप

3/4 कप गुळाची पूड

गरजेनुसार पाणी पायरी 1:

एक मोठी प्लेट घ्या आणि थोडीशी तूप घालून छान किसून घ्या. आता हे बाजूला ठेवा. चरण 2:

आता एक कढई घ्या आणि त्यात तूप घाला. तूप चांगले गरम होऊ द्या. आता गरम तुपात माखाना घालून ३ ते ४ मिनिटे शिजवा. तो हलका सोनेरी होईपर्यंत आपल्याला ते शिजवावे लागेल. आता हे पॅनमधून काढा आणि एका भांड्यात बाजूला ठेवा. चरण 3:

कढईत तूप घाला. आता या तुपात गूळ आणि पाणी घालून चांगले शिजवा. आपल्याला चमच्याच्या मदतीने ते शिजवून चांगले मिसळावे लागेल. चरण 4:

गूळ तूपात शिजवा. जाड होईपर्यंत आणि ते सिरपमध्ये बदल होईपर्यंत शिजवावे. आता प्री-भाजलेला सोन्याचा मखाना घालून गुळाबरोबर मखाने मिक्स करावे. यानंतर, आपण आधी तयार केलेली प्लेट, जी तुपात किसलेली होती, हे मिश्रण त्यात घाला. आपण आपल्या आवडीच्या आकारात ही चिक्कीदेखील कापू शकता किंवा ती देखील दिली जाऊ शकते. चरण 5:

आता हे थंड होऊ द्या. तुमची मजेदार चिक्की तयार आहे. आपल्या परिवारासह संध्याकाळी स्नॅक म्हणून त्याचा आनंद घ्या.त्यामुळे आपण पाहिले आहे की मखाणा चिक्की सहजपणे घरी कशी तयार केली जाऊ शकते. या रेसिपीचा आनंद घेण्यासाठी आपल्याला कोणत्याही सण, उत्सव किंवा विशेष प्रसंगाची वाट पाहण्याची देखील गरज नाही. घरी स्नॅक म्हणून बनवा आणि संध्याकाळच्या चहाचा आनंद घ्या. गूळ आणि माखानाची एकत्रित चव या रेसिपीला एक विशेष चव देते. आम्ही दावा करू शकतो की एकदा आपण ही माखना चिक्की स्वतःच बनविली आणि त्याची चव घेतल्यास, आपल्याला त्याची चव विसरणार नाही.

