सकाळी टेस्टी अन् हेल्दी खायचे असेल तर नाश्त्यात "Banana Peanut Butter Milk Toast" नक्की ट्राय करा, सोपी आहे रेसिपी

सकाळच्या व्यस्त जीवनात अनेकदा आरोग्यदायी आणि चविष्ट नाश्ता करायला वेळच मिळत नाही. पण काळजी करू नका! Banana Peanut Butter Milk Toast ही अगदी सोपी, झटपट तयार होणारी आणि भरपूर ऊर्जा देणारी रेसिपी आहे. जी तुमचा दिवस उत्तम सुरू करेल. हा नाश्ता केल्याने भूक लवकर लागत नाही, दिवसभर एनर्जी कायम राहते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यासही मदत होते. मुलांनाही ही रेसिपी खूप आवडेल. कारण ती गोड आणि क्रिमी असते. फक्त ५-७ मिनिटांत तयार होते, म्हणजे ऑफिस किंवा शाळेसाठी घाईतही सहज बनवता येते. सकाळी टेस्टी आणि हेल्दी खायचे असेल तर आजच ही Banana Peanut Butter Milk Toast ट्राय करा . चला तर मग जाणून घेऊया काय साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .लागणारे साहित्यब्रेडमधबटरदूधकेळी.कृतीसर्वात आधी ब्रेड घ्या. त्यावर केळीचे गोल काप ठेवा आणि काटेरी चमच्याने बारीक करुन पसरवा. नंतर त्यावर दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवा. त्यावर पीनट बटर लावा आणि त्यावर परत एक ब्रेड स्लाइस ठेवा. नंतर पॅन गरम करा त्यावर बटर लावा आणि ब्रेड भाजून घ्यावी. नंतर दूध टाका आणि ब्रेड शिजवा. नंतर एका प्लेटमध्ये काढा आणि त्यावर मध टाका आणि सर्व्ह कराल.