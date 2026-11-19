रोजच्या जेवणात सॅलड खाण्याचा कंटाळा आलाय? मग यावेळी नेहमीच्या काकडी-टोमॅटोऐवजी ट्राय करा बीट, मूगडाळ आणि डाळिंबाचं हटके सॅलड! दिसायला रंगीबेरंगी, चवीला आंबट-गोड आणि पोषणमूल्यांनी भरपूर असलेलं हे सॅलड तुमच्या जेवणाची रंगत वाढवेल. विशेष म्हणजे, यातील बीट आणि डाळिंबातून लोह मिळते, तर लिंबाचा रस लोहाचे शोषण होण्यास मदत करतो. चला तर मग, झटपट तयार होणाऱ्या या हेल्दी सॅलडची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया!.साहित्य१ वाटी शिजवलेली मूगडाळ१ वाटी उकडून, साल काढून घेतलेले बीट१ वाटी डाळिंबाचे दाणेअर्ध्या लिंबाचा रसचिली फ्लेक्स चवीनुसारकाळी मिरी पावडर चवीनुसारमीठ चवीनुसारबारीक चिरलेली कोथिंबीर१ चमचा ऑलिव्ह ऑइल.High Protein Peri Peri Pasta: पास्ता असा बनवा की चव आणि प्रोटीन दोन्ही मिळेल; ट्राय करा हाय-प्रोटीन, क्रिमी आणि मसालेदार पेरी पेरी पास्ता.कृती1. सर्वप्रथम एका मोठ्या बाऊलमध्ये शिजवलेली मूगडाळ घ्या.2. त्यामध्ये उकडून घेतलेले बीट आणि डाळिंबाचे दाणे समान प्रमाणात घाला.3. आता त्यात चवीनुसार मीठ, चिली फ्लेक्स आणि काळी मिरी पावडर घाला..4. त्यानंतर लिंबाचा रस आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका.5. सर्व साहित्य एकत्र करून त्यात थोडे ऑलिव्ह ऑइल घाला आणि पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करा.6. अशा प्रकारे तयार आहे पौष्टिक, चविष्ट आणि फ्रेश बीट-मूगडाळ-डाळिंब सॅलड!.Spinach Egg Rice: रविवारच्या लंचसाठी बेस्ट! अवघ्या २० मिनिटांत बनवा प्रोटीनयुक्त गार्लिक पालक एग राईस; चवही जबरदस्त!.टिप हे सॅलड ताजे तयार करून खाल्ल्यास त्याची चव अधिक छान लागते. आवडीनुसार लिंबाचा रस आणि मसाल्यांचे प्रमाण कमी-जास्त करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.