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साधे पोहे विसरा! वजन कमी करणाऱ्यांचा नवा फेव्हरेट ठरतोय हा 'फायबरयुक्त चिला'; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Poha Chilla Recipe for Weight Loss: सकाळच्या नाश्त्यासाठी पोहे आणि रव्यापासून बनवा हा फायबरयुक्त चिला; वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ठरू शकतो उत्तम पर्याय.
Ditch Ordinary Poha! Make This Nutritious Chilla for a Filling Weight Loss Breakfast

Ditch Ordinary Poha! Make This Nutritious Chilla for a Filling Weight Loss Breakfast

sakal

Anushka Tapshalkar
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Weight Loss Breakfast Recipes: वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहात, पण सकाळच्या नाश्त्यात काय खावं हा प्रश्न पडतोय? रोज तेच पोहे, उपमा किंवा बेसनाचा चिला खाऊन कंटाळा आला असेल, तर हा पोह्यांचा चिला तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पोहे, रवा आणि ताज्या भाज्यांपासून बनणारा हा चिला चविष्ट तर आहेच, शिवाय पोटही बराच वेळ भरलेलं ठेवतो. कमी साहित्य आणि कमी वेळेत तयार होणारी ही रेसिपी तुमच्या हेल्दी ब्रेकफास्ट मेनूमध्ये नक्कीच स्थान मिळवू शकते.

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