Protien Rich Soyabean Cutlet: वजन सांभाळायचंय? मग सकाळच्या नाश्त्यात खा हे प्रोटीनयुक्त सोयाबीन कटलेट

सकाळचा नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार असतो. चांगला आणि पौष्टिक नाश्ता केल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते. त्यामुळे नाश्त्यात प्रोटीन, फायबर आणि इतर पोषक घटक असलेले पदार्थ खाणे गरजेचे आहे. अशा वेळी सोयाबीन-बेसन कटलेट हा चवदार आणि पौष्टिक पर्याय ठरू शकतो. हा पदार्थ बनवायला सोपा असून लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडू शकतो..साहित्य१ वाटी सोयाबीन१ वाटी बेसन२ हिरव्या मिरच्या४ लसणाच्या पाकळ्या२ छोटे तुकडे आले१ चमचा जिरे१ बारीक चिरलेला कांदा.Daliya Laddu Recipe:फायबरने भरपूर अन् पचायला हलके , १५ मिनिटांत तयार करा पौष्टिक दलियाचे लाडू.१ किसलेले गाजरबारीक चिरलेली कोथिंबीर२ चमचे तीळ१ चमचा लाल तिखट१/२ चमचा हळद१ चमचा गरम मसाला१ चमचा मीठ (किंवा चवीनुसार)अर्ध्या लिंबाचा रस.कृतीसर्वप्रथम सोयाबीन कोमट पाण्यात १० ते १५ मिनिटे भिजत ठेवा. त्यानंतर त्यातील अतिरिक्त पाणी पिळून काढा.मिक्सरमध्ये भिजवलेले सोयाबीन, हिरवी मिरची, लसूण, आले आणि जिरे घालून जाडसर वाटण तयार करा.हे मिश्रण एका मोठ्या भांड्यात काढा. त्यात बेसन, बारीक चिरलेला कांदा, किसलेले गाजर, कोथिंबीर आणि तीळ घाला.आता लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, मीठ आणि लिंबाचा रस घालून सर्व साहित्य एकत्र मिसळा. गरज वाटल्यास थोडे पाणी घालून घट्ट मिश्रण तयार करा.तयार मिश्रणाचे लहान किंवा मध्यम आकाराचे कटलेट बनवा.तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा. कटलेट दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.गरमागरम सोयाबीन-बेसन कटलेट हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दह्याच्या डिपसोबत सर्व्ह करा..Cheesy Bell Pepper Toast Sandwich: वीकेंडची सकाळ होईल खास! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत, चीजने भरलेलं बेल पेपर टोस्ट सँडविच.टीपअधिक पौष्टिकतेसाठी मिश्रणात बारीक चिरलेला पालक किंवा बीटही घालू शकता.कटलेट एअर फ्रायरमध्ये किंवा ओव्हनमध्ये बेक करूनही तयार करता येतात.मिश्रण सैल वाटत असल्यास त्यात थोडे बेसन किंवा ब्रेडक्रम्ब्स घालून घट्ट करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.