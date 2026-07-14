Oats Dhokla Recipe: ओट्सची अशी रेसिपी पाहून तुम्हीही म्हणाल, 'हे आधी का नाही माहिती होत?'

पौष्टिक आणि चविष्ट नाश्ता बनवायचा असेल, पण स्वयंपाकघरात जास्त वेळ घालवायचा नसेल, तर हा ओट्स-भाज्यांचा मऊ ढोकळा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ओट्समधील फायबर, दह्यामुळे मिळणारे प्रोटीन आणि रंगीबेरंगी भाज्यांतील जीवनसत्त्वे यामुळे हा पदार्थ आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो. फक्त काही मिनिटांत तयार होणारा हा स्पॉंजी ढोकळा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल. सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या हलक्या खाण्यासाठी किंवा डब्यात नेण्यासाठीही ही रेसिपी एकदम योग्य आहे..साहित्य१/२ कप ओट्सचे पीठ१/२ कप रवा१/२ कप दही१/२ टीस्पून आले-हिरवी मिरचीची पेस्ट१/२ कप उकडलेल्या मिश्र भाज्या (गाजर, मटार, फ्रेंच बीन्स)चवीनुसार मीठ१ टेबलस्पून इनो फ्रूट सॉल्टबारीक चिरलेली कोथिंबीरसजावटीसाठी लाल तिखटताटाला किंवा साच्याला लावण्यासाठी थोडे तेल.कृतीसर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात ओट्सचे पीठ, रवा आणि दही एकत्र करून गुळगुळीत मिश्रण तयार करा. त्यानंतर त्यात आले-हिरवी मिरचीची पेस्ट, उकडलेल्या मिश्र भाज्या आणि चवीनुसार मीठ घालून नीट मिसळा.स्टीम करण्यासाठी ताट किंवा ढोकळ्याचा साचा आधी तेल लावून तयार ठेवा. आता मिश्रणात इनो फ्रूट सॉल्ट घाला आणि हलक्या हाताने एक-दोन वेळा ढवळा. मिश्रण फुगू लागल्यावर विलंब न करता ते लगेच ग्रीस केलेल्या ताटात ओता. वरून चिरलेली कोथिंबीर आणि चिमूटभर लाल तिखट पसरवा.आधीपासून गरम केलेल्या स्टीमरमध्ये ताट ठेवून सुमारे ८ ते १० मिनिटे वाफेवर शिजवा.टूथपिक किंवा सुरी स्वच्छ बाहेर आली तर ढोकळा व्यवस्थित शिजला आहे.थोडा थंड झाल्यावर त्याचे चौकोनी तुकडे करा आणि कोथिंबीर-हिरवी मिरचीच्या चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.