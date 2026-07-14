फूड

Oats Dhokla Recipe: ओट्सची अशी रेसिपी पाहून तुम्हीही म्हणाल, 'हे आधी का नाही माहिती होत?'

पौष्टिक, मऊ आणि स्पॉंजी ओट्स-भाज्यांचा ढोकळा घरी झटपट कसा बनवायचा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी.
Oats Dhokla Recipe

Oats Dhokla Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

पौष्टिक आणि चविष्ट नाश्ता बनवायचा असेल, पण स्वयंपाकघरात जास्त वेळ घालवायचा नसेल, तर हा ओट्स-भाज्यांचा मऊ ढोकळा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ओट्समधील फायबर, दह्यामुळे मिळणारे प्रोटीन आणि रंगीबेरंगी भाज्यांतील जीवनसत्त्वे यामुळे हा पदार्थ आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो. फक्त काही मिनिटांत तयार होणारा हा स्पॉंजी ढोकळा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल. सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या हलक्या खाण्यासाठी किंवा डब्यात नेण्यासाठीही ही रेसिपी एकदम योग्य आहे.

Loading content, please wait...
food recipe
breakfast
food section
food