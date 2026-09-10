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Roasted Poha Namkeen: डाएट करताय? मग नक्की ट्राय करा कमी तेलातले 'रोस्टेड पोहा नमकीन'; वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात ठरेल फायदेशीर!

डाएट करत असाल तर कमी तेलात तयार होणारी ही कुरकुरीत रोस्टेड पोहा नमकीन सकाळच्या नाश्त्यासाठी नक्की ट्राय करा.
Roasted Poha Namkeen Recipe

Roasted Poha Namkeen Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सकाळच्या नाश्त्यात रोज पोहे, उपमा किंवा पराठे खाऊन कंटाळला असाल, तर यावेळी रोस्टेड पोहा नमकीन हा झटपट आणि हलका पर्याय नक्की करून पाहा. पोहे तेलात तळण्याऐवजी भाजून घेतल्यामुळे या नाश्त्यात तेलाचा वापर कमी होतो, त्यामुळे कॅलरीचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. शेंगदाणे आणि भाजलेली डाळ यामुळे नाश्त्यात प्रथिने आणि चांगल्या फॅट्सची भर पडते, ज्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून ही कुरकुरीत पोहा नमकीन सकाळच्या नाश्त्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकते.

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