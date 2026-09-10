Roasted Poha Namkeen: डाएट करताय? मग नक्की ट्राय करा कमी तेलातले 'रोस्टेड पोहा नमकीन'; वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात ठरेल फायदेशीर!

सकाळच्या नाश्त्यात रोज पोहे, उपमा किंवा पराठे खाऊन कंटाळला असाल, तर यावेळी रोस्टेड पोहा नमकीन हा झटपट आणि हलका पर्याय नक्की करून पाहा. पोहे तेलात तळण्याऐवजी भाजून घेतल्यामुळे या नाश्त्यात तेलाचा वापर कमी होतो, त्यामुळे कॅलरीचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. शेंगदाणे आणि भाजलेली डाळ यामुळे नाश्त्यात प्रथिने आणि चांगल्या फॅट्सची भर पडते, ज्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते. वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून ही कुरकुरीत पोहा नमकीन सकाळच्या नाश्त्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकते..साहित्य२ कप जाड पोहे१ छोटा चमचा तेल१ छोटा चमचा मोहरी८-१० कढीपत्त्याची पाने१-२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेल्या¼ छोटा चमचा हळद२ टेबलस्पून भाजलेले शेंगदाणे२ टेबलस्पून भाजलेली डाळचवीनुसार मीठ½ छोटा चमचा साखर½ छोटा चमचा चाट मसाला.Soyabean Medu Vada: घरात उडीद डाळ नाही? टेन्शन नको! 10 मिनिटांत बनवा सोयाबीनपासून मेदू वडा; जाणून घ्या रेसिपी.कृतीसर्वप्रथम कढई गरम करून त्यात पोहे कोणतेही तेल न घालता मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.पोहे कुरकुरीत झाले की ते एका प्लेटमध्ये काढून बाजूला ठेवा.त्याच कढईत १ छोटा चमचा तेल गरम करा. त्यात मोहरी, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घालून फोडणी द्या. .आता त्यात हळद, भाजलेले शेंगदाणे आणि भाजलेली डाळ घालून हलकेच परतून घ्या.त्यानंतर भाजलेले पोहे घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित मिसळा.शेवटी चवीनुसार मीठ, साखर आणि चाट मसाला घालून १-२ मिनिटे मंद आचेवर परतून घ्या.गॅस बंद करून नमकीन पूर्णपणे थंड होऊ द्या. हवाबंद डब्यात भरून ठेवल्यास ते अनेक दिवस कुरकुरीत राहतात.गरमागरम चहा किंवा कॉफीसोबत हे झटपट घरगुती नमकीन पोहे मस्त लागतात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.