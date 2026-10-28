Sprouts Thalipeeth: मोड आलेली कडधान्यं आणि गव्हाचं पीठ, कमी साहित्यात बनवा पौष्टिक थालीपीठ; मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम!

मोड आलेली कडधान्यं आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जातात. त्यामध्ये अनेक पोषक घटक असतात. त्यामुळे आहारात मोड आलेल्या कडधान्यांचा समावेश करणं चांगलं ठरतं. तुम्ही नेहमीच्या थालीपिठाला हेल्दी ट्विस्ट देण्यासाठी मोड आलेल्या कडधान्यांचा वापर करू शकता.थालीपीठ हा महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पारंपरिक पदार्थ आहे. साधारणपणे थालीपीठ भाजणीच्या पिठापासून बनवलं जातं. मात्र, या रेसिपीमध्ये गव्हाच्या पिठासोबत मोड आलेली कडधान्यं आणि काही मसाल्यांचा वापर केला आहे. त्यामुळे हे थालीपीठ चविष्ट, पोटभर आणि पौष्टिक बनतं..साहित्यमोड आलेली मूग, मटकी किंवा इतर कडधान्यंगव्हाचं पीठहिरवी मिरचीआलंलसूणहळदलाल तिखट.Shepu Dhapata: ज्वारीच्या पिठापासून बनवा कुरकुरीत शेपूचा धपाटा; चव इतकी भारी की पुन्हा पुन्हा खाल!.जिरेओवामीठ चवीनुसारकोथिंबीर बारीक चिरलेलीतेलआवश्यकतेनुसार पाणीआवश्यकतेनुसार पाणी.कृती 1. सर्वप्रथम मोड आलेली कडधान्यं आणि इतर आवश्यक साहित्य मिक्सरमध्ये घालून जाडसर वाटून घ्या.2. आता एका भांड्यात गव्हाचं पीठ, वाटलेली कडधान्यं, मसाले आणि तेल घालून सर्व मिश्रण एकत्र करा.3. आवश्यकतेनुसार थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्या. पीठ खूप चिकट होणार नाही, याची काळजी घ्या..Creamy Chickpea Sandwich Recipe: ब्रेड, चणे आणि मेयोनीज! फक्त १० मिनिटांत बनवा कॅफेस्टाइल क्रीमी सँडविच; चव एकदम भन्नाट.4. आता प्लास्टिकच्या कागदावर पिठाचा एक गोळा ठेवा आणि हाताने थापून त्याला थालीपिठाचा आकार द्या.5. तयार थालीपीठ गरम तव्यावर अलगद टाका आणि दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित भाजून घ्या.6. थालीपीठ छान खरपूस भाजल्यानंतर ताटात काढा.सर्व्ह करण्याची पद्धत :गरमागरम थालीपिठावर थोडं लोणी लावा. कोल्हापुरी ठेचा, लोणचं, दही किंवा हिरव्या चटणीसोबत हे थालीपीठ सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.