Best Low-Calorie Breakfast: डायट फॉलो करताय? मग नाश्त्यात हा लो-कॅलरी आणि हाय-न्यूट्रिशन स्मूदी बाउल नक्की ट्राय करा

Quick & Healthy Smoothie Bowl Recipe : सकाळी उठल्यावर काहीतरी हेल्दी खायचं ठरवताच, पण तेच तेच नाश्ते खाऊन कंटाळा येतो ना? अशा वेळी रंगांबेरंगी, क्रीमी आणि टेस्टी स्मूदी बाउल तुमच्या मूडला लगेच फ्रेश करतो. आंब्याच्या सीझनमध्ये आंबा आणि फळांचा नैसर्गिक गोडवा, दह्याचं मऊ टेक्स्चर आणि वरून कुरकुरीत नट्स-सीड्स, एकाच बाउलमध्ये टेस्ट आणि हेल्थचा परफेक्ट कॉम्बिनेशन नाश्त्यासाठी एकदम बेस्ट आहे!.साहित्य1 कप दूध किंवा दही1 केळं (पिकलेलं)½ कप आंब्याचे तुकडे4-5 स्ट्रॉबेरी किंवा ¼ कप ब्लूबेरी 1 टीस्पून मध (ऐच्छिक)1 टेबलस्पून ओट्स (ऐच्छिक).टॉपिंगसाठीबदाम, काजू (चिरलेले)चिया सीड्स किंवा फ्लॅक्स सीड्सथोडे फळांचे स्लाइस.कृतीमिक्सरमध्ये दूध किंवा दही घ्या.त्यात केळं, आंबा आणि स्ट्रॉबेरी/ब्लूबेरी घालून स्मूद होईपर्यंत ब्लेंड करा.गोडवा वाढवायचा असेल तर मध घालून पुन्हा एकदा ब्लेंड करा.तयार स्मूदी एका बाउलमध्ये काढा.वरून बदाम, काजू, चिया सीड्स आणि फळांचे स्लाइस घालून सजवा.