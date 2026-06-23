हार्ट पेशंट्सने सकाळी काय खावे ? नाचणी डोसा ते ओट्स उपमा; तज्ज्ञांनी सुचवलेला आठवडाभराचा 'डाएट प्लॅन'

आजच्या धावपळीच्या जीवनात हृदयाची काळजी घेणे पूर्वीपेक्षा जास्त गरजेचे झाले आहे. यासाठी फक्त औषधे घेणे किंवा व्यायाम करणे पुरेसे नाही, तर रोज सकाळी आपण काय खातो याचाही थेट परिणाम आपल्या हृदयाच्या आरोग्यावर (Heart Health) होत असतो. रात्रभराच्या मोठ्या गॅपनंतर सकाळचा नाश्ता शरीराला ऊर्जा देण्यासोबतच मेटाबॉलिझम सक्रिय करण्याचे आणि दिवसभर आरोग्य संतुलित ठेवण्याचे काम करतो.तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जर नाश्त्यामध्ये जास्त तेल, तूप, लोणी, तळलेले पदार्थ किंवा जास्त साखरेच्या पदार्थांचा समावेश केला, तर काही दिवसांनी कोलेस्टेरॉल, रक्तदाब आणि वजन वाढण्याचा धोका वाढू शकतो. म्हणूनच हृदयविकाराच्या पेशंटसाठी असा नाष्टा निवडणे आवश्यक मानले जाते, जो चवदार असण्यासोबतच हृदयासाठीही फायदेशीर ठरेल. चला तर मग जाणून घेऊया हृदयविकाराच्या रुग्णांनी आठवडाभर सकाळच्या नाष्टयात काय खावे..हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी संपूर्ण आठवड्याचा नाष्टा प्लॅनसोमवार (ओट्स उपमा): आठवड्याची सुरुवात तुम्ही ओट्स उपमा करून करू शकता. हा फायबरने भरपूर आणि हलका नाश्ता मानला जातो. ओट्समध्ये असलेले 'बीटा-ग्लुकन फायबर' शरीरातील अतिरिक्त कोलेस्टेरॉल बाहेर टाकण्यास मदत करते. तसेच गाजर, बीन्स आणि मटार यांसारख्या भाज्यांमधून पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात, जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.मंगळवार (बेसन चिला): बेसन चिला हा प्रोटीन आणि फायबरने समृद्ध असलेला नाश्ता आहे. बेसनाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, ज्यामुळे ब्लड शुगर अचानक वाढत नाही. यातील प्लांट-बेस्ड प्रोटीन वजन आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते. यामध्ये तुम्ही पालक, गाजर, दुधी भोपळा, टोमॅटो आणि कांदा यांसारख्या भाज्या घालू शकता..बुधवार (मोड आलेले मूग सॅलड): जर तुम्हाला अगदी हलका नाश्ता करायचा असेल, तर मोड आलेल्या मुगाचे सॅलड (Sprouted Moong Salad) हा एक चांगला पर्याय आहे. मोड आलेल्या धान्यांमध्ये फॅटचे प्रमाण कमी आणि प्रोटीन, फायबर तसेच अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण जास्त असते. हे पचन सुधारण्यासोबतच कोलेस्टेरॉल संतुलित ठेवण्यास मदत करते. यात काकडी, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून तुम्ही ते तयार करू शकता.गुरुवार (व्हेज दलिया): दलिया हा दीर्घकाळ पोट भरलेले ठेवणारा आणि शरीराला संतुलित ऊर्जा देणारा नाष्टा आहे. यातील कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स हळूहळू पचतात, ज्यामुळे ब्लड शुगरमध्ये अचानक चढ-उतार होत नाहीत. दलियामधील फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवते. गाजर, मटार, दुधी भोपळा आणि बीन्स यांसारख्या हंगामी भाज्या घालून हा दलिया बनवता येतो..शुक्रवार (नाचणी डोसा / रागी डोसा): नाचणी हा हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर पर्याय मानला जातो. नाचणीमध्ये फायबरचे प्रमाण भरपूर असते, जे वजन आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. यातील पॉलिफेनॉल शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास मदत करतात. तसेच नाचणीमध्ये कॅल्शियम आणि आयर्न देखील चांगल्या प्रमाणात असते. हा डोसा भाज्यांसोबत तयार करून सांबार आणि चटणीसोबत खाता येतो.शनिवार (मल्टीग्रेन व्हेज सँडविच): बिझी शेड्यूल असलेल्या लोकांसाठी मल्टीग्रेन किंवा होल व्हीट ब्रेड सँडविच हा एक सोपा आणि हेल्दी पर्याय आहे. या ब्रेडमधील फायबर अतिरिक्त कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करते. यात काकडी, टोमॅटो, कांदा, पालक यांसारख्या भाज्या वापराव्यात आणि बटरऐवजी दह्याचा वापर करावा..रविवार (हेल्दी स्मूदी): आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी हलका पण पौष्टिक नाष्टा करण्यासाठी तुम्ही फळे, ओट्स, बदाम, चिया सीड्स आणि दुधापासून बनवलेली स्मूदी निवडू शकता. चिया सीड्समध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड असतात, जे रक्तवाहिन्यांमधील सूज (Inflammation) कमी करण्यास मदत करतात. बदाम हे 'गुड कोलेस्टेरॉल' वाढवण्यास फायदेशीर ठरतात, तर ओट्स फायबरची पातळी वाढवतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.