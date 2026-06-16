Moong Dal Palak Idli Recipe: प्रोटीन आणि आयर्नचा भरपूर खजिना; नाश्त्यासाठी बनवा मऊ अन् स्पंजी 'मूग डाळ-पालक इडली'

Soft and Spongy Moong Dal Palak Idli Recipe: तुम्हालाही सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी चविष्ट, पोटभर आणि हेल्दी खायचं असेल, तर मूग डाळ-पालक इडली हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक इडलीला पौष्टिक ट्विस्ट देणारी ही रेसिपी प्रोटिन, फायबर आणि आयर्नने समृद्ध आहे. विशेष म्हणजे ही इडली अतिशय मऊ, स्पंजी आणि हलकी असल्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. दिवसाची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने करण्यासाठी ही झटपट तयार होणारी रेसिपी नक्की ट्राय करा..साहित्य1 कप पिवळी मूग डाळ (3 ते 4 तास भिजवलेली)1 कप ताजा पालक (बारीक चिरलेला किंवा प्युरी)3 टेबलस्पून दही1 ते 2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)1 टीस्पून आले पेस्टअर्धा टीस्पून ईनो किंवा बेकिंग सोडाचवीनुसार मीठ1 टीस्पून मोहरीकाही कढीपत्त्याची पानं1 टीस्पून तेल.कृतीसर्वप्रथम भिजवलेल्या मूग डाळीतील पाणी काढून टाका. मिक्सरच्या भांड्यात डाळ, दही, हिरवी मिरची आणि आले पेस्ट घालून गुळगुळीत वाटून घ्या.हे मिश्रण एका मोठ्या भांड्यात काढा. त्यात पालकाची प्युरी किंवा चिरलेला पालक आणि मीठ घालून चांगलं मिसळा.एका छोट्या कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि कढीपत्ता फोडणीला घाला. ही फोडणी इडलीच्या मिश्रणात मिसळा. त्यामुळे इडलीची चव अधिक छान लागते.इडली पात्रात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. दरम्यान, इडलीच्या साच्यांना हलकं तेल लावून घ्या..इडली वाफवण्यापूर्वी मिश्रणात ईनो किंवा बेकिंग सोडा घाला. त्यावर थोडंसं पाणी टाकून हलक्या हाताने एकाच दिशेने ढवळा. त्यामुळे मिश्रण फुलून इडली मऊ आणि स्पंजी होते.तयार मिश्रण इडलीच्या साच्यांमध्ये भरा. झाकण लावून मध्यम आचेवर 10 ते 15 मिनिटे वाफवून घ्या.इडली शिजल्यानंतर गॅस बंद करा. टूथपिक किंवा सुरी घालून शिजली आहे का ते तपासा. नंतर इडली बाहेर काढा.गरमागरम आणि पौष्टिक मूग डाळ-पालक इडली तयार आहे. ही इडली नारळाची चटणी, सांबार किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.