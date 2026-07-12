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Cheese Omelette Paratha: ब्रेड-ऑम्लेटला द्या ब्रेक! रविवारी बनवा हा भन्नाट चिज ऑम्लेट पराठा

Weekend Breakfast Recipe: ब्रेड-ऑम्लेटला द्या ब्रेक आणि रविवारी घरच्यांसाठी बनवा खुसखुशीत, चीजी आणि प्रोटीनयुक्त ऑम्लेट पराठा.
Cheese Omelette Paratha

Cheese Omelette Paratha

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

रविवार म्हणजे आराम, कुटुंबासोबतचा वेळ आणि काहीतरी खास खाण्याचा दिवस. दर आठवड्याला पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी घरच्यांसाठी बनवा चिझी ऑम्लेट पराठा. बाहेरून खुसखुशीत, आतून मऊ, चीजने भरलेला आणि प्रोटीनयुक्त हा पराठा मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला आवडेल. अवघ्या काही मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी रविवारचा नाश्ता अधिक स्वादिष्ट बनवेल.

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