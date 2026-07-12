Cheese Omelette Paratha: ब्रेड-ऑम्लेटला द्या ब्रेक! रविवारी बनवा हा भन्नाट चिज ऑम्लेट पराठा

रविवार म्हणजे आराम, कुटुंबासोबतचा वेळ आणि काहीतरी खास खाण्याचा दिवस. दर आठवड्याला पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी घरच्यांसाठी बनवा चिझी ऑम्लेट पराठा. बाहेरून खुसखुशीत, आतून मऊ, चीजने भरलेला आणि प्रोटीनयुक्त हा पराठा मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला आवडेल. अवघ्या काही मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी रविवारचा नाश्ता अधिक स्वादिष्ट बनवेल..साहित्यपराठ्याच्या पिठासाठी½ कप मैदा½ कप गव्हाचे पीठचवीनुसार मीठ१ टीस्पून तेलआवश्यकतेनुसार पाणी.Cheesy Bell Pepper Toast Sandwich: वीकेंडची सकाळ होईल खास! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत, चीजने भरलेलं बेल पेपर टोस्ट सँडविच.ऑम्लेटसाठी२ अंडी१ चीज स्लाईस½ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स¼ टीस्पून काळी मिरी पावडर१ हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)१ टेबलस्पून कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)चवीनुसार मीठ१ टीस्पून तेल.कृतीएका भांड्यात मैदा, गव्हाचे पीठ, मीठ आणि तेल एकत्र करून आवश्यकतेनुसार पाणी घालत मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ १५-२० मिनिटे झाकून ठेवा.त्यानंतर पिठाचा गोळा घेऊन मध्यम आकाराचा पराठा लाटून घ्या.तवा गरम करून पराठा दोन्ही बाजूंनी हलका भाजून घ्या. पूर्ण भाजू नका.एका बाऊलमध्ये अंडी फोडून त्यात मीठ, काळी मिरी, रेड चिली फ्लेक्स, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून चांगले फेटून घ्या.तव्यावर थोडे तेल घालून अंड्याचे मिश्रण ओता..Protien Rich Soyabean Cutlet: वजन सांभाळायचंय? मग सकाळच्या नाश्त्यात खा हे प्रोटीनयुक्त सोयाबीन कटलेट.अंडे थोडेसे सेट होऊ लागल्यावर त्यावर अर्धवट भाजलेला पराठा ठेवा आणि हलक्या हाताने दाबा.काळजीपूर्वक उलटा. अंड्याच्या बाजूला चीज स्लाईस ठेवा.पराठा अर्धा दुमडून किंवा चीज आत राहील अशा प्रकारे बंद करून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत भाजा.गरमागरम चिझी ऑम्लेट पराठा टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी किंवा मेयोनीजसोबत सर्व्ह करा..खास टिपपराठा अजून पौष्टिक बनवण्यासाठी अंड्याच्या मिश्रणात बारीक चिरलेला कांदा, सिमला मिरची, पालक किंवा किसलेले गाजर घालू शकता. त्यामुळे चवही वाढेल आणि पोषणमूल्यही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.