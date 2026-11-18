पास्ता म्हटलं की डाएटमध्ये तो पूर्णपणे टाळावा असं तुम्हालाही वाटतंय? पण क्रीमी, मसालेदार पास्ता खायचा असेल आणि त्याच वेळी प्रोटीनचाही चांगला डोस हवा असेल, तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. पनीर आणि काजूच्या क्रीमी मिश्रणातून तयार होणारा हा हाय-प्रोटीन पेरी पेरी पास्ता चवीला भन्नाट तर आहेच, शिवाय नेहमीच्या पास्त्यापेक्षा थोडा हेल्दी ट्विस्ट देतो. मग चला, झटपट तयार होणारी ही रेसिपी पाहूया! .साहित्य१ टीस्पून ऑलिव्ह ऑईल१ टीस्पून बारीक चिरलेला लसूण१ कप चिरलेला कांदा१ कप चिरलेलं गाजर१ कप चिरलेली ढोबळी मिरची१ कप भिजवलेले काजू.Chakwat Paratha Recipe: हिवाळ्यात चाकवत फक्त भाजी करून खाऊ नका; त्याऐवजी बनवा कुरकुरीत, चविष्ट आणि पौष्टिक पराठे!.१०० ग्रॅम पनीर१ टीस्पून मिक्स हर्ब्स१ टीस्पून पेरी पेरी मसाला१ टीस्पून लाल तिखटचवीनुसार मीठ१ बाऊल उकडलेला मॅकरोनी पास्तासजावटीसाठी कोथिंबीर.कृतीसर्वप्रथम पॅनमध्ये १ टीस्पून ऑलिव्ह ऑईल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला लसूण घाला. त्यानंतर चिरलेला कांदा, गाजर आणि ढोबळी मिरची घालून काही मिनिटे परतून घ्या.आता भिजवलेले काजू आणि १०० ग्रॅम पनीर मिक्सरमध्ये घेऊन त्याची बारीक आणि क्रीमी पेस्ट करून घ्या..ही पेस्ट परतलेल्या भाज्यांमध्ये घालून चांगली मिसळा. त्यात मिक्स हर्ब्स, पेरी पेरी मसाला, लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घाला.शेवटी त्यात उकडलेला मॅकरोनी पास्ता घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव होईपर्यंत मिक्स करा.वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.क्रीमी, मसालेदार आणि प्रोटीनने भरपूर असा पेरी पेरी पास्ता तयार!.Homemade Chicken Pizza Recipe: बालदिनाला मुलांसाठी बनवा खास ट्रीट! पोळी, चीज आणि चिकनचा स्वादिष्ट, प्रोटीनयुक्त पिझ्झा होईल झटपट तयार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.