Dahi-Paneer Kebab: पोटही भरेल, चवही खुलून येईल! कमी तुपात बनवा कुरकुरीत दही-पनीर कबाब; नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट रेसिपी

सकाळचा नाश्ता पोटभरीचा आणि पौष्टिक असावा, असं नेहमीच सांगितलं जातं. पण रोज पोहे, उपमा, इडली किंवा पराठे खाऊन कंटाळा आला असेल, तर काहीतरी वेगळं ट्राय करायला हरकत नाही. पनीर आणि दह्यापासून तयार होणारे हे कुरकुरीत दही-पनीर कबाब नाश्त्यासाठी एकदम भन्नाट पर्याय आहेत. प्रोटीनसोबत भाज्यांचाही समावेश असलेली ही रेसिपी चविष्ट तर आहेच, शिवाय कमी तुपातही तयार करता येते. मग चला, झटपट बनणारी ही हेल्दी रेसिपी पाहूया!.साहित्य१ कप घट्ट केलेले दही१ कप किसलेले पनीर१ किसलेले गाजर१ किसलेले बीट१ बारीक चिरलेला कांदा.Ragi Ghavan: ग्लूटेन-फ्री नाश्ता हवाय? मग ही नाचणीच्या घावणाची रेसिपी नक्की ट्राय करा.१ बारीक चिरलेली शिमला मिरची३-४ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या१ चमचा आलं-लसूण पेस्टचवीनुसार मीठकबाब कोट करण्यासाठी ओट्सकबाब भाजण्यासाठी थोडे तूप.कृतीसर्वप्रथम एका भांड्यात घट्ट केलेले दही, किसलेले पनीर, गाजर, बीट, कांदा, शिमला मिरची, हिरवी मिरची, आलं-लसूण पेस्ट आणि मीठ घ्या. हे सर्व पदार्थ चांगले एकत्र करून घ्या.हाताला थोडे तूप लावून तयार मिश्रणाचे छोटे-छोटे कबाब बनवा.तयार कबाब ओट्समध्ये हलक्या हाताने घोळवून घ्या, जेणेकरून त्यावर ओट्सचा थर व्यवस्थित लागेल..Beet Kabuli Chana Tikki Recipe: रोजच्या नाश्त्याचा कंटाळा आलाय? आजच ट्राय करा 'बीट-काबुली चणा टिक्की'.नॉन-स्टिक पॅन गरम करून त्यावर थोडे तूप लावा. कबाब दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.तुम्हाला कबाब एअर फ्रायरमध्ये बनवायचे असतील तर १८० डिग्री सेल्सिअस तापमानावर साधारण १८ ते २० मिनिटे एअर फ्राय करा. मध्ये एकदा कबाब पलटून घ्या.तयार दही-पनीर कबाब पुदिन्याची चटणी किंवा तुमच्या आवडीच्या डिपसोबत गरमागरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.