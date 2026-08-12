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Dahi-Paneer Kebab: पोटही भरेल, चवही खुलून येईल! कमी तुपात बनवा कुरकुरीत दही-पनीर कबाब; नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट रेसिपी

Dahi-Paneer Kebab Recipe:कमी तुपात तयार होणारे कुरकुरीत दही-पनीर कबाब सकाळच्या नाश्त्यासाठी एक चविष्ट, हेल्दी आणि प्रोटीनयुक्त पर्याय आहे; जाणून घ्या सोपी रेसिपी.
Dahi-Paneer Kebab

Dahi-Paneer Kebab

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सकाळचा नाश्ता पोटभरीचा आणि पौष्टिक असावा, असं नेहमीच सांगितलं जातं. पण रोज पोहे, उपमा, इडली किंवा पराठे खाऊन कंटाळा आला असेल, तर काहीतरी वेगळं ट्राय करायला हरकत नाही. पनीर आणि दह्यापासून तयार होणारे हे कुरकुरीत दही-पनीर कबाब नाश्त्यासाठी एकदम भन्नाट पर्याय आहेत. प्रोटीनसोबत भाज्यांचाही समावेश असलेली ही रेसिपी चविष्ट तर आहेच, शिवाय कमी तुपातही तयार करता येते. मग चला, झटपट बनणारी ही हेल्दी रेसिपी पाहूया!

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