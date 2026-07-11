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Spinach-Oats-Paneer Wrap: वेट लॉससाठी बेस्ट! पालक, ओट्स आणि पनीरपासून बनवा हा हाय-प्रोटीन रॅप

High Protein Wrap for Breakfast: वजन कमी करण्यासाठी आणि प्रोटीनची गरज पूर्ण करण्यासाठी पालक, ओट्स आणि पनीरपासून बनवा हा स्वादिष्ट हाय-प्रोटीन रॅप.
Spinach Oats Paneer Wrap Recipe for Weight Loss

Spinach Oats Paneer Wrap Recipe for Weight Loss

sakal

Anushka Tapshalkar
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Protein-Packed Weight Loss Breakfast: तुम्हीही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, पण रोज तेच पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाऊन कंटाळला असाल, तर हा हाय-प्रोटीन पालक-ओट्स रॅप नक्की ट्राय करा. ओट्स, पालक आणि लो-फॅट पनीरपासून तयार होणारा हा रॅप प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर असल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहण्यास मदत करतो. शिवाय चव आणि पोषण यांचा उत्तम समतोल साधणारी ही रेसिपी नाश्ता, डबा किंवा वर्कआउटनंतरच्या मीलसाठीही परफेक्ट आहे. जाणून घेऊया ही सोपी आणि पौष्टिक रेसिपी.

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