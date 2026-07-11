Spinach-Oats-Paneer Wrap: वेट लॉससाठी बेस्ट! पालक, ओट्स आणि पनीरपासून बनवा हा हाय-प्रोटीन रॅप

Protein-Packed Weight Loss Breakfast: तुम्हीही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, पण रोज तेच पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाऊन कंटाळला असाल, तर हा हाय-प्रोटीन पालक-ओट्स रॅप नक्की ट्राय करा. ओट्स, पालक आणि लो-फॅट पनीरपासून तयार होणारा हा रॅप प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर असल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहण्यास मदत करतो. शिवाय चव आणि पोषण यांचा उत्तम समतोल साधणारी ही रेसिपी नाश्ता, डबा किंवा वर्कआउटनंतरच्या मीलसाठीही परफेक्ट आहे. जाणून घेऊया ही सोपी आणि पौष्टिक रेसिपी..साहित्यरॅपसाठी:2/3 स्कूप ओट्स80 ग्रॅम उकडलेला पालक2 हिरव्या मिरच्याकाही कढीपत्त्याची पानेथोडी कोथिंबीरचवीनुसार मीठ½ कप पाणी.Oats Appe: मुलांच्या डब्यासाठी बेस्ट रेसिपी; १० मिनिटांत बनवा फायबरयुक्त ओट्स अप्पे.स्टफिंगसाठी:1 कांदा (बारीक चिरलेला)1 टोमॅटो (बारीक चिरलेला)अर्धा चीज क्यूब (किसलेला)100 ग्रॅम लो-फॅट पनीर (किसलेले किंवा चुरलेले)1 टेबलस्पून लाल तिखट1 टेबलस्पून गरम मसाला1 टेबलस्पून धणेपूडचवीनुसार मीठ.कृतीमिक्सरच्या भांड्यात ओट्स, उकडलेला पालक, हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, कोथिंबीर, मीठ आणि अर्धा कप पाणी घालून गुळगुळीत बॅटर तयार करा.एका बाऊलमध्ये चिरलेला कांदा, टोमॅटो, किसलेले लो-फॅट पनीर, किसलेले चीज, लाल तिखट, गरम मसाला, धणेपूड आणि मीठ घालून स्टफिंग तयार करून घ्या.नॉन-स्टिक तवा गरम करून त्यावर तयार बॅटर पसरवा आणि पातळ रॅप बनवा.रॅप एका बाजूने शिजल्यानंतर पलटवा आणि दुसऱ्या बाजूनेही छान भाजून घ्या.तयार रॅपवर पनीरचे स्टफिंग समान प्रमाणात पसरवा.रॅप घट्ट गुंडाळून घ्या आणि छोटे-छोटे तुकडे करून गरमागरम सर्व्ह करा..Daliya Laddu Recipe:फायबरने भरपूर अन् पचायला हलके , १५ मिनिटांत तयार करा पौष्टिक दलियाचे लाडू.टीपहा हाय-प्रोटीन पालक-ओट्स रॅप नाश्ता, संध्याकाळचा स्नॅक किंवा वर्कआउटनंतरचा हेल्दी मील म्हणून उत्तम पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.