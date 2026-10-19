फूड

HIGH PROTEIN VRAT PANEER WRAP RECIPE: उपवासाला खा प्रोटीनयुक्त पनीर रॅप! कुरकुरीत चव अन् पोटभर खाण्याचा हटके पर्याय

HEALTHY PANEER SANDWICH RECIPE FOR FASTING: उपवासाला खा प्रोटीनयुक्त पनीर रॅप! पनीर, रताळे, काकडी, टोमॅटो आणि शेंगदाण्याच्या दह्याच्या चटणीपासून बनवा कुरकुरीत, चविष्ट आणि पोटभरीचा नाश्ता. जाणून घ्या सोपी रेसिपी.
High Protein Vrat Wrap

High Protein Vrat Wrap

esakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

EASY NAVRATRI UPVAS SNACK RECIPES: उपवासाला काहीतरी चटपटीत, वेगळं आणि पोटभरीचं खायचं असेल, तर पनीरपासून तयार करा हा हटके रॅप! पनीरचा कुरकुरीत थर, शेंगदाण्याची चटणी आणि रताळे-भाज्यांचं स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन यामुळे ही रेसिपी चवीसोबत प्रोटीनही देईल. कमी साहित्यामध्ये तयार होणारा हा पनीर रॅप नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

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