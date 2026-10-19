HIGH PROTEIN VRAT PANEER WRAP RECIPE: उपवासाला खा प्रोटीनयुक्त पनीर रॅप! कुरकुरीत चव अन् पोटभर खाण्याचा हटके पर्याय

EASY NAVRATRI UPVAS SNACK RECIPES: उपवासाला काहीतरी चटपटीत, वेगळं आणि पोटभरीचं खायचं असेल, तर पनीरपासून तयार करा हा हटके रॅप! पनीरचा कुरकुरीत थर, शेंगदाण्याची चटणी आणि रताळे-भाज्यांचं स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन यामुळे ही रेसिपी चवीसोबत प्रोटीनही देईल. कमी साहित्यामध्ये तयार होणारा हा पनीर रॅप नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या भुकेसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो..साहित्यपनीर रॅपसाठी४०० ग्रॅम पनीर२ टेबलस्पून काळे तीळ१ टेबलस्पून चिली फ्लेक्सचवीनुसार मीठ.Navratri Upvas Recipe: उपवासासाठी बनवा खमंग गुजराती हांडवो; बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ!.उपवासासाठी चटणी डिप१ जुडी ताजी कोथिंबीर२ हिरव्या मिरच्याआल्याचा १ छोटा तुकडा¼ कप भाजलेले शेंगदाणेचवीनुसार मीठ¼ कप घट्ट दहीरॅप तयार करण्यासाठीउकडलेले रताळे, काप करूनटोमॅटोचे कापकाकडीचे कापआवडीनुसार मीठ आणि काळी मिरी पूड.कृती1. सर्वप्रथम मिक्सरमध्ये पनीर आणि मीठ घालून त्याची गुळगुळीत पेस्ट तयार करून घ्या.2. ही पेस्ट एका भांड्यात काढा. त्यात काळे तीळ आणि चिली फ्लेक्स घालून व्यवस्थित मिसळून घ्या.3. बेकिंग ट्रेवर बटर पेपर अंथरा. पनीरचे मिश्रण दोन बटर पेपरच्या मध्ये ठेवून पातळ आणि समान थरात पसरवून घ्या.4. ओव्हन किंवा एअर फ्रायर १८० अंश सेल्सिअस तापमानावर गरम करा. त्यात पनीरचा थर २० ते २५ मिनिटे बेक करा. पनीरचा थर सेट होऊन त्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत बेक करा. थराच्या जाडीनुसार वेळ कमी-जास्त होऊ शकतो.5. आता चटणी तयार करण्यासाठी मिक्सरमध्ये कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, आले, भाजलेले शेंगदाणे आणि मीठ घालून बारीक वाटून घ्या..6. तयार चटणीत घट्ट दही घालून व्यवस्थित फेटून घ्या. अशा प्रकारे रॅपसाठी क्रिमी चटणी डिप तयार होईल.7. बेक केलेला पनीरचा थर थोडा थंड होऊ द्या. त्यानंतर त्याचे मध्यभागी उभा आणि आडवा अशा प्रकारे काप करून चार भाग करा.8. पनीरच्या एका भागावर तयार केलेली चटणी पसरवा. त्यावर उकडलेल्या रताळ्याचे, टोमॅटोचे आणि काकडीचे काप ठेवा. आवडीनुसार मीठ आणि काळी मिरी पूड भुरभुरवा.9. त्यावर पनीरचा दुसरा भाग ठेवून सँडविचप्रमाणे बंद करा. त्याचे दोन त्रिकोणी भाग करा आणि चविष्ट, प्रोटीनयुक्त उपवासाचा पनीर रॅप खाण्यासाठी तयार आहे!.Sabudana Fruit Custard: थोड्याच साहित्यात बनवा 'साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड'; नवरात्रीच्या उपवासाला मिळेल गोड ट्विस्ट!.टीपउपवासासाठी बनवत असाल, तर मीठ, चिली फ्लेक्स, दही आणि इतर साहित्य तुमच्या उपवासाच्या नियमांनुसार वापरा. बेकिंग करताना पनीरचा थर जास्त जाड ठेवू नका, म्हणजे तो व्यवस्थित सेट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.