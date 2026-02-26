Gujiya Recipe: यंदा होळीला पुरणपोळीसोबत खमंग-कुरकुरीत गुजिया नक्की ट्राय करा; रेसिपीही अगदी सोपी आहे

How to make gujiya step by step: होळीचा सण जवळ आला की रंगांसोबत गोडधोडाचीही लगबग सुरू होते. घरात पुरणपोळी आणि कटाच्या आमटीचा थाट सुरु होतो. आणि त्या सगळ्यात गुजियाची आठवण आली नाही, तरच नवल! उत्तर भारतात होळीच्या दिवशी प्रामुख्याने बनणाऱ्या गुजिया आपण घरी करायला गेलो तर अनेकदा मेहनत वाया जाते. त्या कधी तळताना फुटलेल्या, कधी थंड झाल्यावर मऊ पडलेल्या गुजिया सणाचा आनंदच कमी करतात. मग प्रश्न पडतो, बाजारात मिळतात तशा परफेक्ट गुजिया आपण घरी खरंच बनू शकते का? याच प्रश्नाचं सोपं उत्तर देतात शेफ पंकज भदोरिया. त्यांच्या काही साध्या पण महत्त्वाच्या टिप्स पाळल्या, तर घरीच बाहेरून खमंग आणि आतून सुंदर आकाराची गुजिया सहज तयार करता येते. त्यामुळे यंदाची होळी नक्कीच अधिक गोड आणि खास ठरेल..गुजियासाठी लागणारे साहित्यसारणासाठी (फिलिंग):खोवा – २ कपपिठीसाखर – ½ कपचारोळी – २ टेबलस्पूनमनुका – २ टेबलस्पूनओले खोबरे/डेसिकेटेड कोकोनट – २ टेबलस्पूनवेलदोड्याची पूड – चिमूटभर.Holi 2026 Puranpoli Recipe: डायबेटीजमुळे होळीला मिस करताय पुरणपोळी? साखर आणि मैद्याशिवायची स्वादिष्ट रेसिपी नोट करा.पिठासाठी:मैदा – २ कपदेशी तूप – ½ कपकोमट पाणी – आवश्यकतेनुसारतळण्यासाठी तेल किंवा तूप.गुजिया बनवण्याची कृती - गुजिया बनवण्यासाठी सर्वात आधी मैद्यात वितळलेलं देशी तूप घालून ते हाताने चोळून ब्रेडक्रम्बसारखे मिश्रण तयार करा. - हे मिश्रण करताना मात्र रिफाइन्ड तेल किंवा बटर वापरू नका, कारण त्यामुळे खमंगपणा कमी होतो. - त्यानंतर थोडंथोडं कोमट पाणी घालत घट्ट पीठ मळा. पीठ फार मऊ नसावे. ते झाकून १० मिनिटे ठेवून द्या, त्यामुळे गुजिया वळताना फुटत नाहीत.- पुढे कमी आचेवर कढईत खवा सतत हलवत हलका सोनेरी होईपर्यंत भाजा आणि नंतर गॅस बंद करून तो पूर्ण थंड होऊ द्या. .Khus Khus Halwa: गाजर किंवा मूगडाळीचा हलवा विसरा! या हिवाळ्यात ट्राय करा पौष्टिक आणि चविष्ट ‘खसखस हलवा’.- त्याच कढईत खोबऱ्याची पूड हलकी भाजा. थंड झालेल्या खव्यात खोबरं, पिठीसाखर, चारोळी, मनुका आणि वेलदोड्याची पूड मिसळा.- मिश्रण कोरडं वाटत असेल तर थोडं दूध घालून ते ओलसर पण न चिकट ठेवावे.- आता पीठाचे छोटे गोळे करून पुऱ्यांसारखे लाटा, मधोमध सारण ठेवा, अर्धचंद्राकृती दुमडून कडा नीट बंद करा आणि कढईत मध्यम आचेवर तेल किंवा तूप गरम करून गुजिया मंद आचेवर हळूहळू तळा.- मधेमधे उलटवत सोनेरी व खमंग झाल्यावर बाहेर काढा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.