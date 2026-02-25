फूड

Holi Thandai Recipe: होळीला पाहुण्यांची मनं जिंकायची आहेत? मिनिटांत तयार करा 'थंडाई' पिताच सगळे म्हणतील ‘अरे वा!’, जाणून घ्या रेसिपी

Easy Holi Thandai Recipe at Home: होळी (Holi 2026) पार्टीत पाहुण्यांची मनं जिंकायची असतील, तर ही शाही थंडाई नक्की सर्व्ह करा
Easy Holi Thandai Recipe at Home

Easy Holi Thandai Recipe at Home

esakal

Monika Shinde
Updated on

Holi Special Thandai Recipe: होळीचा सण रंग, उत्साह आणि स्वादिष्ट पदार्थशिवाय अपूर्ण मानला जातो. या खास प्रसंगी थंडाई पिण्याची परंपरा अनेक वर्षपासून चालत आली आहे. सुकामेवा, मसाले आणि केशर घालून बनवलेली थंडाई चविष्ट तर असतेच, पण आरोग्यसाठीही फायदेशीर मानली जाते.

Loading content, please wait...
festival
recipe
food recipe
Traditional
Festivals
Tradition
Festival Celebration
festival season
holi

Related Stories

No stories found.