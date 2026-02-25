Holi Thandai Recipe: होळीला पाहुण्यांची मनं जिंकायची आहेत? मिनिटांत तयार करा 'थंडाई' पिताच सगळे म्हणतील ‘अरे वा!’, जाणून घ्या रेसिपी

Holi Special Thandai Recipe: होळीचा सण रंग, उत्साह आणि स्वादिष्ट पदार्थशिवाय अपूर्ण मानला जातो. या खास प्रसंगी थंडाई पिण्याची परंपरा अनेक वर्षपासून चालत आली आहे. सुकामेवा, मसाले आणि केशर घालून बनवलेली थंडाई चविष्ट तर असतेच, पण आरोग्यसाठीही फायदेशीर मानली जाते. .होळीच्या दिवशी धावपळ आनंदाच्या वातावरणात थंडाई शरीराला थंडावा देते आणि ऊर्जा वाढवते. बाजरात तयार थंडाई सहज उपलब्ध असते, मात्र घरच्या घरी बनवलेल्या थंडाईची चव आणि शुद्धता वेगळीच असते.जर तुम्हाला या होळीला पाहुण्यांसाठी काही खास बनवायचे असेल, तर पारंपरिक पद्धतीने स्पेशल थंडाई नक्की तयार करा. चला जाणून घेऊया तिची सोपी रेसिपी आणि खास टिप्स..Mars Transit in Aquarius 2026: कुंभ राशीत 45 दिवस मंगळाचा प्रभाव; मेष, कन्यासह अनेक राशींचे भाग्य उजळणार; जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य.खास थंडाईसाठी आवश्यक साहित्य१ लिटर थंड दूध८-१० बदाम६-८ काजू१०-१२ पिस्ता२ टेबलस्पून खरबूजाचे दाणे१ टेबलस्पून खसखस४-५ हिरव्या वेलादोड्या१ छोटा तुकडा दालचिनी५-६ काळी मिरीकाही केशराचे धागेचवीनुसार साखरगुलाबाच्या पाकळ्या.कृतीसर्वप्रथम, बदाम, काजू, पिस्ता, खसखस आणि खरबूजाचे दाणे ३-४ तास पाण्यात भिजवावेत, जेणेकरून ते मऊ होतील. नंतर बदामाची मीठ तयार करा आणि सर्व सुके फळे मिक्सरमध्ये हिरवी वेलादोडी, काळी मिरी आणि दालचिनीसह घाला. त्यात थोडे दूध घाला आणि बारीक आणि गुळगुळीत पेस्ट तयार करा..Sensitive Teeth Tips: दात संवेदनशील आहेत? गरम किंवा थंड खाल्ल्यावर झिणझिण्या येतात? हे 3 टिप्स आजच फॉलो करा.एका मोठ्या भांड्यात थंड केलेले किंवा उकळलेले दूध घ्या आणि त्यात तयार मेव्याची पेस्ट मिसळा. चवीनुसार साखर घाला आणि ते पूर्णपणे विरघळेपर्यंत ढवळा. त्यानंतर, १-२ चमचे कोमट दुधावर आधारित केशर घाला आणि थंडाईमध्ये मिसळा, यामुळे त्याचा रंग आणि सुगंध अधिक ठळक होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.