Leftover Roti Recipes: रविवारची सकाळ म्हटलं की नाश्त्याला काहीतरी खास आणि चविष्ट खाण्याची इच्छा होतेच! नेहमीचे पोहे, उपमा किंवा सँडविच खाण्याऐवजी यावेळी ट्राय करा एक हटके रेसिपी. उरलेल्या पोळीचा वापर करून बनवा स्मॅश्ड मसाला पनीर रोटी टॅको. घरच्या घरी तयार केलेलं मसालेदार पनीर, हिरवी चटणी आणि ताज्या भाज्यांचं चविष्ट कॉम्बिनेशन असलेला हा टॅको रविवारच्या नाश्त्याची मजा नक्कीच वाढवेल!.साहित्यमसाला पनीरसाठी :दूध – २ लिटरचिली फ्लेक्स – २ टीस्पूनजिरे – २ टीस्पूनकाळं मीठ – १ ते २ टीस्पूनताजी कोथिंबीर – थोडीव्हिनेगर – ३ टेबलस्पूनपाणी – ३ टेबलस्पून.Chura Matar Recipe: ताजे वाटाणे आले की नक्की करा ‘चुरा मटर’; चवीला भन्नाट, झटपट होतो तयार!.टॅकोसाठी :तयार मसाला पनीरतांदळाचं पीठ – २ ते ३ टेबलस्पूनचवीनुसार मीठउरलेली पोळी – आवश्यकतेनुसारतेल – १ टीस्पूनहिरवी चटणीकांदा – बारीक चिरलेलाकाकडी – बारीक चिरलेलीबीटरूट – बारीक चिरलेलंचाट मसालालिंबाचा रस.कृतीएका भांड्यात २ लिटर दूध उकळायला ठेवा. त्यात चिली फ्लेक्स, जिरे, काळं मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला.वेगळ्या वाटीत व्हिनेगर आणि पाणी एकत्र करा. हे मिश्रण हळूहळू गरम दुधात घाला. दूध लगेच फाटून पनीर तयार होईल.फाटलेलं दूध मलमलच्या कपड्यात ओतून पनीर गाळून घ्या. त्यावर थोडं स्वच्छ पाणी घालून पनीर धुवून घ्या आणि अतिरिक्त पाणी काढून टाका..Winter Special Ladoo: गुळ-साखरेची गरजच नाही! खजूर, मनुका अन् काळ्या तिळाचे बनवा लाडू; हिवाळ्यासाठी इम्युनिटी बूस्टर.एका बाऊलमध्ये तयार मसाला पनीर घ्या. त्यात तांदळाचं पीठ आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. मिश्रणाचे छोटे गोळे करून घ्या.नॉनस्टिक पॅनवर १ टीस्पून तेल गरम करा. त्यावर उरलेली पोळी ठेवा. तयार केलेला मसाला, पनीरचा गोळा पोळीवर ठेवून चमच्याने किंवा स्पॅचुलाने दाबून पसरवा.पनीर छान भाजून कुरकुरीत होईपर्यंत शेकून घ्या.पनीरवर हिरवी चटणी लावा. त्यावर कांदा, काकडी आणि बीटरूट घाला. चाट मसाला आणि थोडा लिंबाचा रस पिळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.