Breakfast Special Recipe: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा आंबट-गोड कैरी स्प्रेड; चपाती किंवा ब्रेडसोबत लागेल भन्नाट चव

Sweet and Spicy Raw Mango Jam: उन्हाळ्यातील कच्च्या कैरीपासून तयार होणारा हा आंबट-गोड स्प्रेड नाश्त्यासाठी एकदम परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. रोजच्या जॅमऐवजी घरच्या घरी बनवलेला हा कैरी स्प्रेड चपाती, पराठा किंवा ब्रेडसोबत खूपच स्वादिष्ट लागतो. खास म्हणजे हा स्प्रेड काही दिवस सहज टिकून राहतो. जाणून घ्या याची सोपी रेसिपी..साहित्य२ कच्च्या कैऱ्या१ कप साखर८ ते १० पुदिन्याची पाने१/२ टीस्पून काळीमिरी पावडर१ टीस्पून तूपचिमूटभर मीठ.कृतीहा स्वादिष्ट कैरी स्प्रेड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम कैऱ्या स्वच्छ धुवून त्यांची साल काढा. त्यानंतर कैरीचे छोटे तुकडे करून घ्या.आता मिक्सरच्या भांड्यात कैरीचे तुकडे, पुदिन्याची पाने, काळीमिरी पावडर आणि चिमूटभर मीठ घालून घट्ट पेस्ट तयार करा. पेस्ट बनवताना त्यात पाणी अजिबात घालू नका, त्यामुळे स्प्रेड जास्त दिवस टिकतो..यानंतर एका पॅनमध्ये तूप गरम करा आणि त्यात तयार केलेली कैरीची पेस्ट घाला. मिश्रण सतत हलवत राहा, जेणेकरून ते पॅनला चिकटणार नाही.आता त्यात साखर घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करा. मंद आचेवर हे मिश्रण घट्ट आणि हलके पारदर्शक होईपर्यंत शिजवा.तयार आहे चटकदार आंबट-गोड कैरी स्प्रेड. हा स्प्रेड सकाळच्या नाश्त्यात गरम चपाती, टोस्टेड ब्रेड किंवा पराठ्यासोबत खूपच स्वादिष्ट लागतो.