आईस्ड टी बनवायचे आहे, मग चला तर जाणून घ्या

औरंगाबाद - साधारणपणे सर्व प्रकारचे आईस्ड टी मिळतात. जसे, की बाॅटल्ड, पावडर आणि घरी बनवलेली टी. मात्र आईस्ड टी तयार करण्याची एक वेगळी पद्धतही आहे. यात चहामध्ये ब्रूईंग प्रोसेससाठी उन्हात ठेवावे लागते. जाणून घ्या ते बनवण्याची पद्धत... साहित्य - चार कप उकळून थंड केलेले पाणी - पाच टी बॅग्स, कोणतेही (स्ट्राँग आईस्ड टी बनविण्यासाठी जास्त टाका) - एक ग्लास कंटेनर झाकणा इतके साखर, चवीनुसार आईस क्युब्स कृती

- 1 ग्लास कंटनेर उकळत्या पाण्यात टाकून काही मिनिटांपर्यंत चांगल्या प्रकारे सॅनिटाईज करा. पुन्हा वाळण्यासाठी सोडून द्या. - कंटेनरला डिस्टिल्ड पाण्यानी भरा

त्यात टी बॅग्स टाका

- कंटेनरला दोन किंवा चार तासांसाठी सूर्यप्रकाशात ठेवा. - टी बॅग्स काढून फेकून द्या - तुम्हाला किती गोड आवडते त्याप्रमाणे साखर टाका.

- आईस क्युब्स टाका आणि घ्या आस्वाद चहा बनवण्याची ही साधी पद्धत आहे.

मात्र आईस्ड टीला ब्रू होण्यासाठी आपल्याला बाहेर ठेवावे लागते. जीवाणू या पर्यंत पोचण्याचा धोका असतो. जेव्हा तुम्ही सन आईस्ड टी बनवत असाल तर काही काळजी जरुर घ्या... - कंटेनरला सॅनिटाईज करा आणि चांगल्या प्रकारे झाकण लावा. - कंटेनरला एका ट्रेमध्ये ठेवा. लगेच खाली नको. - आईस्ड टीला चार तासांपेक्षा अधिक काळ उन्हात ठेवू नका - जर तुम्हाला कंटेनरमध्ये पांढरट काही दिसले तर चहा तात्काळ फेकून द्या. - जर चहाची कंन्ट्युएन्सी पातळ किंवा सिरपसारखी झाली असेल तर फेकून द्या. संपादन - गणेश पिटेकर

Web Title: How To Make Iced Tea? Food News In Marathi