Pure Milk: दूध, तूप, पनीरमध्ये किती आहे भेसळ ? घरच्या घरी अशी करा टेस्ट !

Test Milk Purity At Home: सण किंवा कार्यक्रमावेळी बाजारात दूध आणि दुधाच्या पदार्थांची मागणी अचानक वाढते. याच संधीचा फायदा घेऊन काही भेसळदार बाजारात नकली आणि केमिकल मिसळलेले दूध, तूप आणि पनीर विकू लागतात. यामध्ये युरिया, डिटर्जंट आणि कृत्रिम रंगांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे कॅन्सर आणि ऍलर्जीसारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. यापासून वाचण्यासाठी 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने घरच्या घरी शुद्धता (purity) तपासण्याचे काही सोपे उपाय सांगितले आहेत..पनीर असली की नकली ? असे ओळखाचव आणि सुगंध: शुद्ध पनीर मऊ असते आणि त्याला दुधाचा हलका सुगंध येतो. जर पनीर रबरासारखे ताणले जात असेल किंवा त्याला साबणासारखा वास येत असेल, तर ते नकली आहे.उकळून पहा: पनीरचा तुकडा पाण्यात उकळा आणि थंड होऊ द्या. त्यानंतर त्यावर आयोडीन टिंचरचे काही थेंब टाका. जर पनीरचा रंग निळा झाला, तर समजून जा की त्यात 'स्टार्च'ची भेसळ आहे..Milk Side Effects : दूध पौष्टिक असूनही पचत नाही, डॉक्टरांचा सल्ला काय सांगतो.दुधाची शुद्धता कशी तपासाल ?पाण्याची चाचणी: लाकूड किंवा दगडाच्या गुळगुळीत भागावर दुधाचा एक थेंब टाका. जर दूध हळूहळू वाहत खाली आले आणि मागे पांढरा डाग (रेघ) सोडत असेल, तर ते शुद्ध आहे. जर ते स्पीडने वाहून गेले आणि कोणताही डाग राहिला नाही, तर त्यात पाणी मिसळलेले आहे.फेसाची टेस्ट: दूध एका बाटलीत भरून जोरात हलवा. जर खूप जास्त फेस तयार झाला आणि तो बराच वेळ तसाच राहिला, तर दुधात डिटर्जंट मिक्स असण्याची शक्यता असते..खऱ्या तुपाची ओळख कशी कराल ?हातावर वितळवून पहा: थोडे तूप आपल्या तळहातावर चोळा. शरीराच्या उष्णतेने ते लगेच वितळले आणि त्याचा नैसर्गिक, हलका गोड सुगंध आला तर ते शुद्ध आहे. तूप जर हाताला चिकटून राहिले, तर ते भेसळयुक्त आहे.पाण्याची टेस्ट: एक ग्लास पाण्यात एक चमचा तूप टाका. शुद्ध तूप पाण्याच्या वर तरंगते, तर भेसळ असलेले तूप किंवा डालडा ग्लासच्या तळाशी जाऊन बसतो.FSSAI च्या नियमांनुसार, पॅकबंद (Packaged) दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना पॅकेटवर १४ अंकी FSSAI लायसन्स नंबर, बॅच नंबर (Batch Number) आणि एक्सपायरी डेट (Expiry Date) नक्की तपासा आणि विश्वासाच्या दुकानदाराकडून खरेदी करा..Milk Vs Stomach: दूध पिताच पोट बिघडतंय ? 'हे' आहे त्यामागचं खरं कारण ! जाणून घ्या उपाय.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.