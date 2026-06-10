फूड

बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ… घरच्या घरी बनवा ‘स्ट्रीट स्टाइल’ आलू टिक्की!

Crispy Aloo Tikki Recipe: घरच्या घरी कुरकुरीत बाहेरून आणि मऊ आतून अशी स्ट्रीट स्टाइल मसालेदार आलू टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी
How to Make Crispy & Soft Aloo Tikki Like Street Food Vendors

How to Make Crispy & Soft Aloo Tikki Like Street Food Vendors

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Street Style Crispy Aloo Tikki : कुरकुरीत, बाहेरून सोनेरी आणि आतून मऊसर असा आलू टिक्की हा भारतीय स्ट्रीट फूडमधला सर्वांचा लाडका स्नॅक आहे. चटपटीत मसाल्यांचा सुगंध, गरमागरम तळलेला बटाटा आणि सोबत हिरवी चटणी किंवा चिंचेची गोड-तिखट चटणी… हे कॉम्बिनेशन ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटतं. घरी अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही ही चविष्ट टिक्की बनवू शकता.

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