बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ… घरच्या घरी बनवा ‘स्ट्रीट स्टाइल’ आलू टिक्की!

Street Style Crispy Aloo Tikki : कुरकुरीत, बाहेरून सोनेरी आणि आतून मऊसर असा आलू टिक्की हा भारतीय स्ट्रीट फूडमधला सर्वांचा लाडका स्नॅक आहे. चटपटीत मसाल्यांचा सुगंध, गरमागरम तळलेला बटाटा आणि सोबत हिरवी चटणी किंवा चिंचेची गोड-तिखट चटणी… हे कॉम्बिनेशन ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटतं. घरी अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही ही चविष्ट टिक्की बनवू शकता..लागणारे साहित्यउकडलेले बटाटे – 4 मध्यम (चांगले मॅश केलेले)हिरवे वाटाणे – 1/2 कप (ऐच्छिक, स्टफिंगसाठी)ब्रेडक्रम्ब्स – 1/2 कप (कुरकुरीतपणा आणि बांधणीसाठी)मसाले:तिखट लाल मिरची पावडर – 1 टीस्पूनगरम मसाला – 1/2 टीस्पूनजिरे पूड – 1/2 टीस्पूनधणे पूड – 1 टीस्पूनचाट मसाला – 1/2 टीस्पूनमीठ – चवीनुसार .इतर:कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)हिरव्या मिरच्या – 1-2 (बारीक चिरलेल्या)कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाचं पीठ – 2 टेबलस्पूनतेल – तळण्यासाठी.कृती1. बटाट्याचं मिश्रण तयार कराउकडलेले बटाटे नीट मॅश करा, त्यात गुठळ्या राहू देऊ नका. आता त्यात सगळे मसाले, मीठ, कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्या घाला. नंतर ब्रेडक्रम्ब्स मिसळा. मिश्रण खूप चिकट वाटलं तर थोडं कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाचं पीठ घाला.2. स्टफिंग तयार कराहवे असल्यास वाटाणे उकडून मॅश करा. त्यात मीठ, जिरे पूड आणि थोडा गरम मसाला घाला. हे टिक्कीमध्ये भरल्यामुळे चव अजून वाढते..3. टिक्कीचा आकार द्यामिश्रणाचे छोटे गोळे करा आणि त्यांना गोल, चपट्या टिक्कीच्या आकारात दाबा. कडा नीट बंद ठेवा म्हणजे तळताना तुटणार नाहीत.4. तळून घ्याकढईत तेल गरम करा आणि मध्यम आचेवर टिक्की सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. जास्त टिक्की एकत्र टाकू नका, त्यामुळे त्या नीट शिजतात आणि कुरकुरीत होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.