Daal Fara Recipe: नाश्त्यासाठी एकदा करून पाहाच! उत्तर प्रदेश-बिहारचा फेमस ‘दाल फरा’; प्रोटीनचा उत्तम स्रोत

नाश्त्यासाठी रोज पोहे, उपमा किंवा पराठे खाऊन कंटाळा आला असेल, तर आज काहीतरी वेगळं करून पाहा. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील दाल फरा हा चविष्ट आणि पोटभरीचा पदार्थ तुमच्या नाश्त्याला उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बाहेरून मऊ आणि आतून डाळीच्या मसालेदार सारणाने भरलेला हा पदार्थ एकदा नक्की करून पाहा. विशेष म्हणजे, डाळीमुळे दाल फरा पौष्टिक आणि प्रोटीनयुक्तही आहे..साहित्य२ ते ३ कप तांदळाचे पीठ१ कप डाळ१/२ कप सोललेली उडीद डाळगरजेनुसार पाणी१ इंच किसलेले आले१ चिमूट हिंग१ चमचा जिरे२ ते ३ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या१/२ चमचा हळद१/२ चमचा लाल तिखट१ मध्यम आकाराचा कांदा२ ते ३ चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर२ चमचे तेल किंवा तूपचवीनुसार मीठ.Moringa Idli Podi: लोहयुक्त शेवग्याच्या पानांची अशी चटपटीत पोडी कधी खाल्लीये का? इडली-डोश्यासोबत नक्की ट्राय करा!.कृती१. दाल फरा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम १ कप डाळ आणि १/२ कप सोललेली उडीद डाळ स्वच्छ धुवून घ्या. दोन्ही डाळी किमान ४ ते ५ तास पाण्यात भिजत ठेवा.२. डाळ भिजल्यानंतर त्यातील पाणी काढून घ्या आणि हे पाणी वेगळे ठेवा.३. भिजवलेल्या डाळीत १ चमचा जिरे, २ ते ३ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि १ चिमूट हिंग घाला. हे मिश्रण मिक्सरमध्ये थोडे जाडसर वाटून घ्या.४. डाळ वाटल्यानंतर त्यात १/२ चमचा हळद, १/२ चमचा लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घाला.५. शेवटी यात २ ते ३ चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व साहित्य चांगले मिसळा. फऱ्यासाठी डाळीचे सारण तयार आहे..६. आता फऱ्याचे पीठ तयार करण्यासाठी एका भांड्यात पाणी आणि थोडे मीठ घालून उकळून घ्या. हे पाणी थोडे कोमट झाल्यावर त्याचा वापर करून मऊ पीठ मळून घ्या.७. तयार पिठाच्या छोट्या-छोट्या गोळ्या करून त्याच्या छोट्या पोळ्या किंवा पुऱ्या लाटून घ्या.८. या पोळीत डाळीचे सारण भरा आणि पोळीला अर्धचंद्राचा आकार देऊन कडा व्यवस्थित बंद करा. अशाच प्रकारे सर्व फरे तयार करून घ्या.९. तयार केलेले फरे स्टीमरमध्ये ठेवा आणि मध्यम आचेवर ६ ते ७ मिनिटे वाफवून घ्या.१०. पीठ थोडे पारदर्शक दिसू लागले आणि आतील डाळ चिकट राहिली नाही, की फरे शिजले आहेत असे समजा..Banana Halwa Recipe: उपवासाला नेहमी साबुदाणा खिचडी खाऊन कंटाळलात? मग केळं, गूळ अन् ३ पिठांपासून बनवा भन्नाट ‘केळीचा हलवा’.११. शिजलेले फरे स्टीमरमधून काढून एका भांड्यात ठेवा.१२. फऱ्यांना थोडा वेगळा स्वाद द्यायचा असेल, तर तुम्ही ते फ्रायही करू शकता.१३. यासाठी एका मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घ्या. कढईत २ चमचे तेल गरम करा.१४. तेल गरम झाल्यावर त्यात जिरे घाला आणि त्यानंतर कांदा घालून चांगला परतून घ्या.१५. कांदा परतल्यावर त्यात चवीनुसार मीठ आणि तिखट घाला. त्यानंतर तयार केलेले फरे कढईत घालून काही मिनिटे चांगले परतून घ्या. तुमचे चविष्ट दाल फरे तयार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.