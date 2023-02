Oats Chilla Recipe : डाएट करणाऱ्यांनी नाश्त्यात खावा ओट्स चिला; वजन होणार झटक्यात कमी

By

Oats Chilla Recipe : ओट्स हे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात. यामध्ये फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात. ओट्स वजन कमी (Oats for weight loss) करण्यासाठी आणि प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी देखील प्रभावी आहेत. नाश्त्यामध्ये ओट्सचे खाणे अधिक चांगले असते

नेहमी फक्त ओट्स खाऊन आपण बोअर होतो. त्यामुळे तुम्ही ओट्सची अनोखी डिश खाऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला ओट्स चिला कसा बनवायचा याविषयी सांगणार आहोत. चला तर रेसिपी जाणून घेऊया. (how to make oats chilla recipe read story for healthy lifestyle)

साहित्य :

१ कप ओट्स २ चमचे रवा

१ चमचा बेसन पीठ

१ मध्यम आकाराचा कांदा

१ सिमला मिरची १ टोमॅटो

२ हिरव्या मिरच्या

पाव चमचा हळद

पाव चमचा जिरेपूड

अर्धा चमचा आमचूर पावडर

अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर

१ चमचा आलं-लसूण पेस्ट

बारीक चिरलेली कोथिंबीर

१ चमचा तेल आणि चवीनुसार मीठ

कृती :