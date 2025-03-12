फूड

Holi 2026 Puranpoli Recipe: डायबेटीजमुळे होळीला मिस करताय पुरणपोळी? साखर आणि मैद्याशिवायची स्वादिष्ट रेसिपी नोट करा

This Holi Make Guilt- Free Puranpoli Without Ghee Or Oil: ही बिना तेल-तुपाची गव्हाच्या पीठाची पुरणपोळी डायबेटीससाठी सुरक्षित आणि सर्व वयोगटांसाठी हलकी व पचायला सोपी आहे.
Guilt Free PuranPoli For Diabetes Patients

Guilt Free PuranPoli For Diabetes Patients

eSakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Guilt Free Puranpoli Recipe For Diabetes Patients: होळी म्हटलं की पुरणपोळी हवीच! पण पारंपरिक पुरणपोळीमध्ये भरपूर साखर, तूप आणि तेल वापरलं जातं, ज्यामुळे डायबेटीज असलेल्या लोकांना ती टाळावी लागते. यंदा मात्र काहीही टेन्शन न घेता तुम्ही विना साखरेच्या, तेल-तुपाविना आणि चविष्ट अशा हेल्दी गव्हाच्या पुरणपोळीचा आनंद घेऊ शकता.

Loading content, please wait...
Diabetes News
festival
Diabetes
culture
Festivals
Festival Celebration
puranpoli
'food
festival season
holi

Related Stories

No stories found.