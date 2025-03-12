Holi 2026 Puranpoli Recipe: डायबेटीजमुळे होळीला मिस करताय पुरणपोळी? साखर आणि मैद्याशिवायची स्वादिष्ट रेसिपी नोट करा

Guilt Free Puranpoli Recipe For Diabetes Patients: होळी म्हटलं की पुरणपोळी हवीच! पण पारंपरिक पुरणपोळीमध्ये भरपूर साखर, तूप आणि तेल वापरलं जातं, ज्यामुळे डायबेटीज असलेल्या लोकांना ती टाळावी लागते. यंदा मात्र काहीही टेन्शन न घेता तुम्ही विना साखरेच्या, तेल-तुपाविना आणि चविष्ट अशा हेल्दी गव्हाच्या पुरणपोळीचा आनंद घेऊ शकता. .खास म्हणजे, या रेसिपीत चणाडाळीऐवजी तूरडाळ वापरली आहे; जी हलकी, पचायला सोपी आणि प्रथिनांनी समृद्ध आहे. त्यामुळे ही पुरणपोळी फक्त डायबेटीजच्या रुग्णांसाठीच नाही, तर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठीच एक परिपूर्ण आरोग्यदायी पर्याय ठरेल!तसेच बडीशेप मुळात पचनास मदत करते. त्यामुळे बडीशेपची पूड पुरणपोळीचा वापरली तर तिला पचनाला मदत तर करतेच पण या गोड पदार्थाची चवही वाढवते. यामुळे अपचन किंवा जळजळ होण्याची शक्यता कमी होते..साहित्य१ कप तूरडाळ१ ¼ कप गूळ¼ टीस्पून वेलदोडे पूड¼ टीस्पून बडीशेप पूड (ऐच्छिक)१ कप गव्हाचं पीठ¼ टीस्पूनपेक्षा कमी मीठपाणी (गरजेप्रमाणे).Healthy Kulfi Bites Recipe: उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांसाठी बनवा 'हेल्दी कुल्फी बाइट्स', लगेच नोट करा रेसिपी.कृतीतूरडाळ स्वच्छ धुऊन कुकरमध्ये चांगली मऊ शिजवून घ्या. शिजलेली डाळ गाळून पाणी वेगळं काढा आणि डाळ गॅसवर ठेवा. त्यात गूळ घाला आणि सतत ढवळत घट्ट पुरण तयार करा. आता त्यात वेलदोड्याची पूड आणि बडीशेपची पूड मिसळा आणि मिश्रण थंड करण्यासाठी बाजूला ठेवा. मिश्रण थंड होईपर्यंत दुसऱ्या भांड्यात गव्हाचं पीठ, किंचित मीठ आणि पाणी मिसळून मऊ पीठ मळा. मळलेल्या पीठाचे गोळे करा आणि ते लाटून मधोमध पुरण बहरून हलक्या हाताने पोळी लाटून घ्या. तवा गरम करून तेल किंवा तूप न वापरता पोळी दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजून घ्या. गरमागरम हेल्दी पुरणपोळी दुधासोबत किंवा अशीच खायला द्या..Healthy Recipe: लहान मुलांनाही सहज बनवता येईल 'हा' पदार्थ, लगेच नोट करा रेसिपी.ही बिना तेल-तुपाची गव्हाच्या पीठाची पुरणपोळी डायबेटीज असलेल्या लोकांसाठी सुरक्षित आहे. तसेच, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना खायला आणि पचायला हलकी आहे. या हेल्दी ट्विस्टसह होळी गोड आणि आरोग्यदायी साजरी करा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.