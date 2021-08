'ही' ट्रीक वापरली तर ६ महिन्यांपर्यत टिकेल आलं-लसूण पेस्ट

By

कोणत्याही मसालेदार भाजीत एक चमचा आलं-लसूण पेस्ट टाकली की त्या पदार्थाची चव वाढते. त्यामुळे भारतीय स्वयंपाकघरात आलं-लसूण पेस्टला जरा जास्तच महत्त्व आहे. परंतु, ही पेस्ट करायला तसा थोडा जास्तच वेळ लागतो. त्यामुळे घाईगडबडीच्या काळात ही पेस्ट लगेच करणं शक्य नसतं. यावरच उपाय म्हणून अनेक गृहिणी ही पेस्ट सुट्टीच्याच दिवशी करुन ठेवतात व गरजेला वापरतात. परंतु, ही पेस्ट साधारणपणे एका आठवड्याच्यावर टिकत नाही. म्हणूनच, आलं-लसूण पेस्ट तब्बल ६ महिने कशी टिकवावी ते पाहुयात. (how to store ginger garlic paste for long time)

आलं-लसूण पेस्ट टिकवण्यासाठी वापरा 'ही' पद्धत

प्रथम आलं व लसूण धुवून घ्या आणि पंख्याखाली किंवा उन्हात छान कोरडं करुन घ्या. त्यानंतर लसूण व आल्याचं साल काढून मिक्सरमध्ये याची खडबडीत पेस्ट तयार करुन घ्या. या पेस्टमध्ये दोन चमचे मोहरीचं तेल घाला आणि छान फाइन पेस्ट तयार करुन घ्या. पेस्ट झाल्यावर त्यात चिमुटभर मीठ आणि ३-४ चमचे व्हाइट व्हिनेगर घाला. आता ही पेस्ट छान मिक्स करुन एअर टाइट कंटेनर किंवा झिपलॉक बॅगेत भरा व फ्रीजमध्ये ठेऊन द्या. अशा पद्धतीने तयार केलेली पेस्ट ६ महिने आरामात टिकते.